Названо номінантів на премію «Золотий глобус-2025»
Переможців оголосять 5 січня
Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на премію «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня. Традиційно, за звання найкращих змагаються і фільми, і серіали. Повний список номінантів було опубліковано на сайті нагороди.
Номінанти на «Золотий глобус-2025»
Найкращий фільм (драма)
- «Бруталіст»
- «Повна невідомість»
- «Конклав»
- «Дюна: Частина друга»
- «Нікелеві хлопчики»
- «5 вересня»
Найкращий фільм (мюзикл або комедія)
- «Анора»
- «Суперники»
- «Емілія Перес»
- «Справжній біль»
- «Субстанція»
- «Wiked: Чародійка»
Найкращий режисер
- Жак Одіар («Емілія Перес»)
- Шон Бейкер («Анора»)
- Едвард Бергер («Конклав»)
- Брейді Корбет («Бруталіст»)
- Коралі Фаржа («Субстанція»)
- Паял Кападіа («Все, що нам здається світлом»)
Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедія)
- Джессі Айзенберг («Справжній біль»)
- Г'ю Грант («Єретик»)
- Гебріел ЛаБелль («Шоу суботнього вечора»)
- Джессі Племонс («Види доброти»)
- Глен Пауелл («Найманий убивця»)
- Себастіан Стен («Інша людина»)
Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедія)
- Емі Адамс («Нічна сучка»)
- Синтія Еріво («Wiked: Чародійка»)
- Карла Гаскон («Емілія Перес»)
- Майкі Медісон («Анора»)
- Демі Мур («Субстанція»)
- Зендея («Суперники»)
Найкраща чоловіча роль (драма)
- Едріан Броуді («Бруталіст»)
- Тімоті Шаламе («Повна невідомість»)
- Деніел Крейг («Квір»)
- Колман Домінго («Сінг Сінг»)
- Рейф Файнс («Конклав»)
- Себастіан Стен («Учень. Історія Трампа»)
Найкраща жіноча роль (драма)
- Памела Андерсон («Остання танцівниця»)
- Анджеліна Джолі («Марія»)
- Ніколь Кідман («Хороша погана дівчинка»)
- Тільда Свінтон («Сусідня кімната»)
- Фернанда Торрес («Я все ще тут»)
- Кейт Вінслет («Лі»)
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін («Справжній біль»)
- Едвард Нортон («Повна невідомість»)
- Гай Пірс («Бруталіст»)
- Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»)
- Дензел Вашингтон («Гладіатор 2»)
- Юра Борисов («Анора»)
Найкраща жіноча роль другого плану
- Аріана Гранде («Wiked: Чародійка»)
- Фелісіті Джонс («Бруталіст»)
- Ізабелла Росселліні («Конклав»)
- Маргарет Квеллі («Субстанція»)
- Селена Гомес («Емілія Перес»)
- Зої Салдана («Емілія Перес»)
Найкращий фільм іноземною мовою
- «Все, що нам здається світлом»
- «Емілія Перес»
- «Дівчина зі спицею»
- «Я все ще тут»
- «Насіння священного інжиру»
- «Гірська наречена»
Найкращий анімаційний фільм
- «Потік. Останній кіт на Землі»
- «Думками навиворіт 2»
- «Мемуари равлика»
- «Дикий робот»
- «Воллес і Ґроміт: Перната відплата»
Найкращий серіал (драма)
- «День шакала»
- «Дипломатка»
- «Містер і місіс Сміт»
- «Сьоґун»
- «Повільні коні»
- «Гра в кальмара»
Найкращий серіал (комедія або мюзикл)
- «Початкова школа "Еббот»
- «Ведмідь»
- «Джентльмени»
- «Хитрощі»
- «Ніхто цього не хоче»
- «Вбивства в одній будівлі»
Найкраща оригінальна музика до фільму
- Фолькер Бертельман, «Конклав»
- Деніел Блумберг, «Бруталіст»
- Кріс Бауерс, «Дикий робот»
- Клеман Дюколь, Камілла, «Емілія Перес»
- Трент Резнор, Аттікус Росс, «Претенденти»
- Ганс Циммер, «Дюна: Частина друга»
Найкраща оригінальна пісня
- Beautiful That Way – «Остання танцівниця»
- Compress / Repress – «Претенденти»
- El Mal – «Емілія Перес»
- Forbidden Road – «Роббі Вільямс: Better Man»
- Kiss The Sky – «Дикий робот»
- Mi Camino – «Емілія Перес»
Касові досягнення
- «Чужий: Ромул»
- «Бітлджус Бітлджус»
- «Дедпул та Росомаха»
- «Гладіатор ІІ»
- «Головоломка 2»
- «Смерч 2»
- «Wicked: Чародійка»
- «Дикий робот»
Найкращий мінісеріал або ТБ-фільм
- «Оленя»
- «Дисклеймер»
- «Чудовиська: Історія братів Менендес»
- «Ріплі»
- «Справжній детектив»
- «Пінгвін»
Найкращий актор у драматичному серіалі
- Дональд Ґловер, «Містер і місіс Сміт»
- Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»
- Ґері Олдмен, «Кульгаві коні»
- Едді Редмейн, «День шакала»
- Хіроюкі Санада, «Сьоґун»
- Біллі Боб Торнтон, «Землевласник»
Найкраща акторка у драматичному серіалі
- Кеті Бейтс, «Метлок»
- Емма Д’Арсі, «Дім дракона»
- Мая Ерскіне, «Містер і місіс Сміт»
- Кіра Найтлі, «Чорні голуби»
- Анна Саваї, «Сьоґун»
- Кері Расселл, «Дипломатка»
Найкраща акторка у комедійному серіалі
- Кетрін Ган, «Це все Аґата»
- Джин Смарт, «Хитрощі»
- Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»
- Селена Ґомес, «Убивства в одній будівлі»
- Айо Едебірі, «Ведмідь»
- Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче»
Найкращий актор у комедійному серіалі
- Тед Денсон, «Таємний інформатор»
- Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»
- Джейсон Сіґел, «Правдива терапія»
- Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»
- Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»
- Адам Броді, «Ніхто цього не хоче»
Найкраща акторка у мінісеріалі або ТБ-фільмі
- Джоді Фостер, «Справжній детектив»
- Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»
- Софія Верґара, «Ґрізельда»
- Крістін Міліоті, «Пінгвін»
- Кейт Вінслет, «Режим»
- Наомі Воттс, «Ворожнеча: Капоте проти лебідок»
Найкращий актор у мінісеріалі або ТБ-фільмі
- Колін Фаррелл, «Пінгвін»
- Річард Ґадд, «Оленя»
- Кевін Клайн, «Дисклеймер»
- Купер Кох, «Чудовиська: Історія братів Менендесів»
- Юен Макґреґор, «Джентльмен у Москві»
- Ендрю Скотт, «Ріплі»
Найкраща акторка другого плану у серіалі
- Джессіка Ґаннінґ, «Оленя»
- Лайза Колон-Заяс, «Ведмідь»
- Ганна Айнбіндер, «Хитрощі»
- Дакота Феннінґ, «Ріплі»
- Калі Райс, «Справжній детектив»
- Еллісон Джейні, «Дипломатка»
Найкращий актор другого плану у серіалі
- Таданобу Асано, «Сьоґун»
- Хав’єр Бардем, «Чудовиська: Історія братів Менендес»
- Гаррісон Форд, «Правдива терапія»
- Джек Лоден, «Кульгаві коні»
- Дієґо Луна, «Машина»
- Ебон Мосс-Бакрак, «Ведмідь»