Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила номінантів на премію «Золотий глобус». Церемонія нагородження відбудеться 5 січня. Традиційно, за звання найкращих змагаються і фільми, і серіали. Повний список номінантів було опубліковано на сайті нагороди. Номінанти на «Золотий глобус-2025» Найкращий фільм (драма) «Бруталіст»

«Повна невідомість»

«Конклав»

«Дюна: Частина друга»

«Нікелеві хлопчики»

«5 вересня» Найкращий фільм (мюзикл або комедія) «Анора»

«Суперники»

«Емілія Перес»

«Справжній біль»

«Субстанція»

«Wiked: Чародійка» Найкращий режисер Жак Одіар («Емілія Перес»)

Шон Бейкер («Анора»)

Едвард Бергер («Конклав»)

Брейді Корбет («Бруталіст»)

Коралі Фаржа («Субстанція»)

Паял Кападіа («Все, що нам здається світлом») Найкраща чоловіча роль (мюзикл або комедія) Джессі Айзенберг («Справжній біль»)

Г'ю Грант («Єретик»)

Гебріел ЛаБелль («Шоу суботнього вечора»)

Джессі Племонс («Види доброти»)

Глен Пауелл («Найманий убивця»)

Себастіан Стен («Інша людина») Найкраща жіноча роль (мюзикл або комедія) Емі Адамс («Нічна сучка»)

Синтія Еріво («Wiked: Чародійка»)

Карла Гаскон («Емілія Перес»)

Майкі Медісон («Анора»)

Демі Мур («Субстанція»)

Зендея («Суперники») Найкраща чоловіча роль (драма) Едріан Броуді («Бруталіст»)

Тімоті Шаламе («Повна невідомість»)

Деніел Крейг («Квір»)

Колман Домінго («Сінг Сінг»)

Рейф Файнс («Конклав»)

Себастіан Стен («Учень. Історія Трампа») Найкраща жіноча роль (драма) Памела Андерсон («Остання танцівниця»)

Анджеліна Джолі («Марія»)

Ніколь Кідман («Хороша погана дівчинка»)

Тільда Свінтон («Сусідня кімната»)

Фернанда Торрес («Я все ще тут»)

Кейт Вінслет («Лі») Найкраща чоловіча роль другого плану Кіран Калкін («Справжній біль»)

Едвард Нортон («Повна невідомість»)

Гай Пірс («Бруталіст»)

Джеремі Стронг («Учень. Історія Трампа»)

Дензел Вашингтон («Гладіатор 2»)

Юра Борисов («Анора») Найкраща жіноча роль другого плану Аріана Гранде («Wiked: Чародійка»)

Фелісіті Джонс («Бруталіст»)

Ізабелла Росселліні («Конклав»)

Маргарет Квеллі («Субстанція»)

Селена Гомес («Емілія Перес»)

Зої Салдана («Емілія Перес») Найкращий фільм іноземною мовою «Все, що нам здається світлом»

«Емілія Перес»

«Дівчина зі спицею»

«Я все ще тут»

«Насіння священного інжиру»

«Гірська наречена» Найкращий анімаційний фільм «Потік. Останній кіт на Землі»

«Думками навиворіт 2»

«Мемуари равлика»

«Дикий робот»

«Воллес і Ґроміт: Перната відплата» Найкращий серіал (драма) «День шакала»

«Дипломатка»

«Містер і місіс Сміт»

«Сьоґун»

«Повільні коні»

«Гра в кальмара» Найкращий серіал (комедія або мюзикл) «Початкова школа "Еббот»

«Ведмідь»

«Джентльмени»

«Хитрощі»

«Ніхто цього не хоче»

«Вбивства в одній будівлі» Найкраща оригінальна музика до фільму Фолькер Бертельман, «Конклав»

Деніел Блумберг, «Бруталіст»

Кріс Бауерс, «Дикий робот»

Клеман Дюколь, Камілла, «Емілія Перес»

Трент Резнор, Аттікус Росс, «Претенденти»

Ганс Циммер, «Дюна: Частина друга» Найкраща оригінальна пісня Beautiful That Way – «Остання танцівниця»

Compress / Repress – «Претенденти»

El Mal – «Емілія Перес»

Forbidden Road – «Роббі Вільямс: Better Man»

Kiss The Sky – «Дикий робот»

Mi Camino – «Емілія Перес» Касові досягнення «Чужий: Ромул»

«Бітлджус Бітлджус»

«Дедпул та Росомаха»

«Гладіатор ІІ»

«Головоломка 2»

«Смерч 2»

«Wicked: Чародійка»

«Дикий робот» Найкращий мінісеріал або ТБ-фільм «Оленя»

«Дисклеймер»

«Чудовиська: Історія братів Менендес»

«Ріплі»

«Справжній детектив»

«Пінгвін» Найкращий актор у драматичному серіалі Дональд Ґловер, «Містер і місіс Сміт»

Джейк Джилленгол, «Презумпція невинуватості»

Ґері Олдмен, «Кульгаві коні»

Едді Редмейн, «День шакала»

Хіроюкі Санада, «Сьоґун»

Біллі Боб Торнтон, «Землевласник» Найкраща акторка у драматичному серіалі Кеті Бейтс, «Метлок»

Емма Д’Арсі, «Дім дракона»

Мая Ерскіне, «Містер і місіс Сміт»

Кіра Найтлі, «Чорні голуби»

Анна Саваї, «Сьоґун»

Кері Расселл, «Дипломатка» Найкраща акторка у комедійному серіалі Кетрін Ган, «Це все Аґата»

Джин Смарт, «Хитрощі»

Квінта Брансон, «Початкова школа Ебботт»

Селена Ґомес, «Убивства в одній будівлі»

Айо Едебірі, «Ведмідь»

Крістен Белл, «Ніхто цього не хоче» Найкращий актор у комедійному серіалі Тед Денсон, «Таємний інформатор»

Стів Мартін, «Убивства в одній будівлі»

Джейсон Сіґел, «Правдива терапія»

Мартін Шорт, «Убивства в одній будівлі»

Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»

Адам Броді, «Ніхто цього не хоче» Найкраща акторка у мінісеріалі або ТБ-фільмі Джоді Фостер, «Справжній детектив»

Кейт Бланшетт, «Дисклеймер»

Софія Верґара, «Ґрізельда»

Крістін Міліоті, «Пінгвін»

Кейт Вінслет, «Режим»

Наомі Воттс, «Ворожнеча: Капоте проти лебідок» Найкращий актор у мінісеріалі або ТБ-фільмі Колін Фаррелл, «Пінгвін»

Річард Ґадд, «Оленя»

Кевін Клайн, «Дисклеймер»

Купер Кох, «Чудовиська: Історія братів Менендесів»

Юен Макґреґор, «Джентльмен у Москві»

Ендрю Скотт, «Ріплі» Найкраща акторка другого плану у серіалі Джессіка Ґаннінґ, «Оленя»

Лайза Колон-Заяс, «Ведмідь»

Ганна Айнбіндер, «Хитрощі»

Дакота Феннінґ, «Ріплі»

Калі Райс, «Справжній детектив»

Еллісон Джейні, «Дипломатка» Найкращий актор другого плану у серіалі Таданобу Асано, «Сьоґун»

Хав’єр Бардем, «Чудовиська: Історія братів Менендес»

Гаррісон Форд, «Правдива терапія»

Джек Лоден, «Кульгаві коні»

Дієґо Луна, «Машина»

Ебон Мосс-Бакрак, «Ведмідь»

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