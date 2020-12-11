Цьогорічна церемонія «Книга року BBC» проходила онлайн

BBC News Україна оголосила переможців премії «Книга року BBC-2020», яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонія нагородження цьогоріч відбувалася онлайн і проходила в готелі Radisson Blu Hotel у Києві.

Як повідомили організатори, «Книгою року BBC-2020» став роман Сергія Сергійовича Saigon «Юпак» (видавництво «Білка»).

«Роман “Юпак” Сергія Сергійовича Сайгона – це не лише особистий успіх молодого автора, але й важлива подія для українського суспільства. Ця книга промовляє від імені цілого покоління українців, чий голос починає нарешті лунати в літературі. Покоління, яке дорослішало на зламі епох і яке зрештою стало визначним для України у найважчий момент її сучасної історії», – сказала членкиня журі, головна редакторка BBC News Україна Марта Шокало.

У номінації «Дитяча книга року BBC-2020» перемогла книга «Мед і Паштет – фантастичні вітрогони» Уляни Чуби (видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»).

«Сьогодні переможцем стала така історія, які нам подобаються найбільше: історія, яка буде цікава всій родині. Діти знайдуть у ній захопливу пригоду. А батьки – сатиричний погляд на такі важливі проблеми, як цифрова ізоляція, забруднення довкілля та корупція», – сказав керівний директор ЄБРР з питань комунікацій Джонатан Чарльз.

Премію у номінації «Книга року BBC – Есеїстика-2020» здобула збірка есеїв Оксани Забужко «Планета Полин» (видавництво «Комора»).

Говорячи про збірку есеїв Оксани Забужко «Планета Полин», радниця з питань культури ЄБРР та членкиня журі Світлана Пиркало назвала авторку знаковою для України та української літератури.

«Її збірка нарисів збурює цілу низку емоцій: мрійливість, сум, співчуття і насамперед естетичне задоволення. Есеї, написані десять років тому, співзвучні міркуванням сьогодення. А найновіші її тексти дають читачу унікальну можливість бути присутніми при написанні історії, того, що “увійде до хрестоматій”», – сказала вона.

Переможець у кожній номінації отримає винагороду 1000 фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті.

Крім того, перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2020" здобув Віталій Гудима за рецензію на роман Петра Яценка "Магнетизм", який увійшов до довгого списку «Книги року BBC-2020».

У подарунок він отримає електронну книжку Kindle.

До журі цьогорічного конкурсу входили:

Віра Агеєва, професорка, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Віталій Чепінога, блогер;

Вадим Карпяк, телеведучий;

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР;

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

До слова, першим переможцем «Книги року BBC» у 2005 році став Юрій Винничук з книгою «Весняні ігри в осінніх садах». У різні роки цю премію отримували Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Таня Малярчук, Софія Андрухович, Мар’яна і Тарас Прохаськи та інші.