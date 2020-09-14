Український письменник Євген Лір звинуватив «Книгарню «Є» у тому, що вона надає перевагу російськомовній літературі над українськомовною навіть за наявності останньої у продажу. А також звернув увагу на те, що мережа торгує книжками російського видавництва «Альпина Паблишер», за співпрацю з українською «донькою» якого торік «Книгарня «Є» закликала бойкотувати онлайн-маркет Yakaboo. «Книгарня «Є» у відповідь повідомила, що лише реагує на виклики ринку. В результаті одна з найбільших мереж книгарень опинилася перед загрозою бойкоту з боку покупців.

Український письменник Євген Лір, який працює у жанрі фентезі, 14 вересня на своїй сторінці в Facebook розповів, що хотів купити книжки американського автора-містика Говарда Філіпса Лавкрафта на сайті «Книгарні «Є». Проте пошук за прізвищем запропонував йому спочатку книжки Лавкрафта російською мовою від російського видавництва «Азбука», а українські від «Видавництва Жупанського» були, за словами автора, «у дупі світу, на другій сторінці поруч з «немає в наявності».

Євгена Ліра це обурило. Загалом письменник нарахував на сайті понад 800 книжок цього видавництва з РФ. «Наявність усіх не перевіряв, але на перших 10 сторінках зустрів щонайменше 15 титулів, що виходили українською. «Книгарня «Є» заявляли, що завозять лише ту продукцію російською, що не має українського відповідника», – написав Лір.

Окрім того, він зауважив, що вони продають книжки російського видавництва «Альпина Паблишер», попри те, що в грудні 2019 року сама «Є» закликала українські видавництва не співпрацювати «з каналами просування книжкового «русского мира» в Україні».

Тоді «Книгарня «Є» звинуватила в Facebook [ці дописи уже видалені] свого конкурента онлайн-книгарню Yakaboo «в допомозі російській агресії» і разом із кількома блогерами закликала бойкотувати мережу. У вересні онлайн-книгарня Yakaboo стала дистрибʼютором української дочки російського видавництва «Альпина Паблишер». Це видавництво випускає в Росії мотиваційну, бізнес- і науково-популярну літературу, а також надрукувало пропагандистську книжку «Интервью с Владимиром Путиним».

Після претензії Євгена Ліра на сторінці «Книгарні «Є» в Facebook з’явився допис, який можна потрактувати як відповідь на закиди у продажі російських книжок. Мережа книгарень заявила про відсутність дієвої підтримки української книжки з боку держави, меншу вартість російських книжок на українському ринку, а також те, що 50-70% читачів надають перевагу російськомовній літературі.

«Чи подобається нам цей стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготоргівельна мережа, його змінити? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а «Книгарня «Є» змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи», – йдеться в дописі «Книгарні «Є».

Така заява лише підлила оливи у вогонь скандалу і спровокувала переважно різко негативні коментарі клієнтів. Люди почали писати, що через таку політику більше не користуватимуться послугами цієї мережі книгарень та її онлайн-крамницею, а купуватимуть книжки безпосередньо у видавництв.

Водночас низка ЗМІ (тут та тут) сприйняли зміст допису «Книгарні «Є» як заяву про те, що мережа значно збільшує частку російськомовної книги в продажу. Директор з розвитку мережі «Книгарень «Є» Андрій Домаранський відмовися відповісти на пряме запитання ZAXID.NET про те, чи відбудеться найближчим часом збільшення частки російськомовної літератури на полицях мережі. При цьому він знову наголосив, що ситуація на українському книжковому ринку потребує негайного втручання держави.

«На мій погляд, ситуація складна: за багато років млявої державної політики у книжковій сфері, склалася прикра ситуація, коли торгувати в Україні російськомовними книгами, виробленими як в РФ так і в Україні, є більш вигідно, ніж україномовними. Мені здається, це ненормально і небезпечно. Небезпечно перспективою витіснення з книжкового ринку української книги. І тут, маємо просту дилему: або книготоргівля, реагуючи на умови, що складаються на ринку, керуючись комерційною логікою, йде за цим невтішним сценарієм, або держава втручається в такий перебіг подій, створюючи умови, за яких українська книга стане більш конкурентноспроможною», – заявив Андрій Домаранський у розмові із ZAXID.NET.

Нагадаємо, мережа книгарень «Є» була заснована наприкінці 2007 року. Асортимент книг в книгарнях та онлайн-крамниці здебільшого українськомовний і це стало однією із маркетингових особливостей цієї мережі. Книжки іноземними мовами (російською, польською, англійською, французькою тощо) становлять близько 10% від загального обсягу. Станом на січень 2020 року мережа мала 37 книгарень в Україні, в тому числі п'ять крамниць у Львові.

Згідно з даними YouControl, власниками ТОВ «Книгарня «Є» є кияни Роман Цуприк (50%) і Юлія Олійник (50%).