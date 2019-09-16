НБУ дозволив об’єднання «Альфа-Банку» і «Укрсоцбанку» за спрощеною процедурою

Національний банк України (НБУ) 12 вересня надав дозвіл «Альфа-Банку» та «Укрсоцбанку на реорганізацію шляхом приєднання «Укрсоцбанку» до «Альфа-Банку» за спрощеною процедурою, а також про початок процедури реорганізації.

В результаті реорганізації «Укрсоцбанк» передасть за передавальним актом все своє майно, права та обов'язки правонаступнику – «Альфа-Банку» – і припинить своє існування як юридична особа. При цьому дата, з якої «Альфа-Банк» стане повним правонаступником «Укрсоцбанку» буде розміщена на сайтах цих банків та у їхніх відділеннях, повідомила прес-служба «Альфа-Банку» у понеділок, 16 вересня.

За передавальним актом «Укрсоцбанк» передасть також майно і кошти, на які накладено обтяження (зокрема публічні), й обмеження на розпорядження (зокрема арешти) зі збереженням таких обтяжень та обмежень на розпорядження.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці жовтня 2016 року було завершено операцію з передання 99,9% акцій «Укрсоцбанку» від його власника – італійської UniCredit Group на користь ABH Holdings S.A., основним активом якого в Україні є «Альфа-Банк», в обмін на міноритарну частку власності італійців у ABHH розміром 9,9%. Відтоді група здійснює консолідацію активів в Україні з метою створення на базі «Альфа-Банку» найбільшого в країні приватного банку.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 липня 2019 року за розміром загальних активів Альфа-Банк посідав шосте місце (72,159 млрд грн), Укрсоцбанк - 13-те місце (33,129 млрд грн) серед 76 діючих фінустанов.

Нагадаємо також, що відділення «Альфа-Банку» в Україні час від часу піддаються нападам через те, що основним його акціонером є російський бізнесмен Михайло Фрідман.