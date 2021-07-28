Національний банк просить користувачів бути обачними та ретельно перевіряти інформацію

Національний банк України попередив про можливі випадки створення шахрайських сайтів, які намагаються видати себе за систему BankID НБУ. Про це йдеться в повідомленні НБУ.

«Уже є факт виявлення подібного шахрайського сайту, де зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та фінансовий номер телефону. Зараз цей сайт заблокований», – йдеться в повідомленні.

У НБУ дали декілька порад, як розпізнати шахрайство:

По-перше, система BankID НБУ та її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів. Національний банк не збирає і не зберігає персональні данні громадян, зокрема номери телефонів і тим більше – платіжних карток.

По-друге, система лише забезпечує передавання персональних даних користувача в зашифрованому вигляді від його банку до надавача послуги.

По-третє, взаємодія відбувається виключно між тими порталами послуг, які належать учасникам системи. З докладним переліком учасників системи можна ознайомитися за посиланням.

«Для упередження ризиків шахрайства Національний банк просить користувачів бути обачними та ретельно перевіряти інформацію. Зокрема, сторінки в мережі інтернет, які належать НБУ, розміщуються виключно на державному домені gov.ua», – попередили у Нацбанку.

У державному регуляторі також нагадали, як користуватися їхньою системою BankID.

відео НБУ

Як інформував ZAXID.NET, раніше Національний банк України попередив про нові види шахрайства, які почали використовувати аферисти під час карантину.