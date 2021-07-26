СБУ продовжує виявляти шахрайство фінансової піраміди, яку блокувала рік тому

Служба безпеки України (СБУ) задокументувала нові факти протиправної діяльності фінансової піраміди B2B Jewelry. Влітку 2020 року СБУ вже блокувала роботу цієї структури, проте її організатори перебувають на волі, а сама піраміда продовжує роботу і залучає нових клієнтів.

Як повідомила прес-служба СБУ в понеділок, 26 липня, правоохоронці провели нову серію обшуків, а також припинили роботу частини із магазинів мережі. Крім того, чотирьом кураторам фінансової піраміди повідомили про підозру в шахрайстві з грошима та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

«Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей», – повідомила СБУ.

За інформацією спецслужби, під час обшуків правоохоронці вилучили:

документи, які мають доказове значення;

ювелірні вироби;

печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;

майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

«Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатано, як це передбачає КПК України», – запевнили у спецслужбі.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон).Усім чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тис. громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 млн доларів. Трьом організаторам фінансової піраміди повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

СБУ стверджувала, що за період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

Засновник B2B jewelry Микола Гонта після цього повідомляв, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістила СБУ.

9 липня 2021 року журналісти Bihus.info опублікували розслідування, в якому розповіли, що фінансова піраміда B2B Jewelry продовжує роботу, відкриває нові магазини і залучає нових клієнтів. Зокрема, ця мережа продовжує обіцяти повернення коштів із відсотками за придбані в її магазинах ювелірні вироби.

Також журналісти з’ясували, що на вимогу Офісу генпрокурора деякі судові рішення щодо фігурантів справи про роботу фінансової піраміди були видалені з публічної частини Єдиного реєстру судових рішень.

Крім того, Печерський райсуд Києва скасував домашній арешт організатора B2B Jewelry Миколи Гонти.