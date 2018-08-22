НБУ посилив охорону приміщень українських банків

У середу, 22 серпня, Національний банк України прийняв рішення про посилення охорони приміщень українських банківських установ.

Причиною цього рішення Нацбанк назвав необхідність вдосконалення вимог щодо організації захисту приміщень банків в Україні та уточнення норм стосовно надання банками в оренду індивідуальних сейфів.

У відомстві зазначили, що важливим фактором у посиленні охорони приміщень банків була необхідність захисту власних працівників. Які саме засоби посилення охорони планують вжити, Нацбанк поки що не уточняв.