НБУ посилив охорону приміщень українських банків

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:031500

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У середу, 22 серпня, Національний банк України прийняв рішення про посилення охорони приміщень українських банківських установ.

Причиною цього рішення Нацбанк назвав необхідність вдосконалення вимог щодо організації захисту приміщень банків в Україні та уточнення норм стосовно надання банками в оренду індивідуальних сейфів.

У відомстві зазначили, що важливим фактором у посиленні охорони приміщень банків була необхідність захисту власних працівників. Які саме засоби посилення охорони планують вжити, Нацбанк поки що не уточняв.

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