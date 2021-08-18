Національний банк України пояснив, що робочий день замість 23 серпня (понеділок) переноситься на 28 серпня (суботу), тож і банки цього дня працюватимуть у звичайному режимі.

«Згідно із розпорядженням Кабміну робочий день з 23 серпня (понеділок) буде перенесений на 28 серпня (субота). 24 серпня – святковий вихідний день», — нагадали у прес-службі НБУ.

Так, банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі 21-24 серпня, відображатимуть їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 25 серпня 2021 року.

23 серпня банки у разі потреби можуть здійснювати касові операції (без відкриття операційного дня банку).

Водночас 28 серпня буде звичайним робочим банківським днем і усі платежі здійснюватимуться датою цього дня – 28 серпня.

Нагадаємо, до Дня Незалежності Національний банк України введе в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету.