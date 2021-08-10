НБУ випускає серію монет до Дня Незалежності України

До Дня Незалежності Національний банк України введе в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету, повідомив генеральний директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай. Перша монета стала доступною з 10 серпня, решту чотири можна буде купити з 17 серпня.

«Цього року, випускаючи в обіг пам’ятні монети, які присвячені доленосній події, Національний банк робить наголос на традиціях, історичній пам’яті народу, на своєрідному ДНК нації. Вже в серпні з'являться 5 монет “До 30-річчя незалежності України” із серії “Відродження української державності”», – сказав Баглай у коментарі «Укрінформу».

За його словами, 10 серпня в обігу з’явилась перша монета номіналом 5 грн, яка виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 50 тис. шт., коштує вона 71 грн.

Інші монети будуть доступні українцям з 17 серпня:

срібна монета номіналом 10 грн (тираж – 3 тис. шт., орієнтовна вартість 1846 грн);

півкілограмова срібна монета номіналом 50 грн (тираж – 500 шт., вартість близько 20 тис. грн);

золота монета номіналом 250 грн (приблизна ціна – 140 тис. грн).

Також Нацбанк випустить інвестиційну срібну монету номіналом 1 грн (тираж – 15 тис. шт.). Унікальність монети в тому, що з часом ціна на неї може лише зростати, адже її випуск буде лімітованим.

Фото «Укрінформу»

«Дизайн усіх монет несе головну ідею глибинності нашого коріння, звеличує наш великий український національний символ – Тризуб – знак княжої держави Володимира Великого», - додав генеральний директор Банкнотно-монетного двору НБУ.