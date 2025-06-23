Кальки з російської варто викорінювати з мовлення

Мовознавці розповіли, як краще замінити фразу «не дивлячись», якою так часто послуговуються українці. У телеграм-каналі Correctarium навели варіанти і приклади вживання.

«Значення заперечного дієприслівника “не дивлячись” безпосередньо пов’язане з дією “дивитися”, а отже він доречний тоді, коли треба вказати, що дійова особа не звертає погляду на когось/щось», – пояснили мовознавці.

Наприклад:

Він, не дивлячись мені в очі, мовчки й урочисто потискує мені руку (Володимир Винниченко).

В інших випадках, коли треба позначити предмети, явища, поняття, всупереч яким відбувається дія, заперечний дієприслівник «не дивлячись» не підходить. Тут треба шукати інших варіантів:

️незважаючи на (невважаючи на);

Він пішов, незважаючи на втому.

️попри;

Попри всі перешкоди нам вдалося зберегти бадьорість духу.

дарма що;

Дарма що не раз нагадувано, ви так і не дали нам потрібної інформації.

хоч (хоча);

Я не міг спати, хоч і був дуже втомлений.

️проте (але / однак / втім тощо);

Погодні умови були погані, проте ми вчасно завершили жнива.

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незалежно від;

Готовість діяти незалежно від обставин – ознака гнучких людей.

️всупереч;

Всупереч здоровому глуздові рибалки вийшли в море у шторм.

наперекір;

Наперекір обставинам українці не припиняють боротьби.

через повторювані іменники (що означають предмет, явище, поняття, всупереч яким відбувається дія), розділені заперечною часткою «не»

Дощ не дощ, сніг не сніг, спека не спека, а чоловік щодня виходив на прогулянку.

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