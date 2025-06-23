«Не дивлячись ні на що»: чому мовознавці радять так не говорити і як це замінити
Мовознавці розповіли, як краще замінити фразу «не дивлячись», якою так часто послуговуються українці. У телеграм-каналі Correctarium навели варіанти і приклади вживання.
«Значення заперечного дієприслівника “не дивлячись” безпосередньо пов’язане з дією “дивитися”, а отже він доречний тоді, коли треба вказати, що дійова особа не звертає погляду на когось/щось», – пояснили мовознавці.
Наприклад:
Він, не дивлячись мені в очі, мовчки й урочисто потискує мені руку (Володимир Винниченко).
В інших випадках, коли треба позначити предмети, явища, поняття, всупереч яким відбувається дія, заперечний дієприслівник «не дивлячись» не підходить. Тут треба шукати інших варіантів:
- ️незважаючи на (невважаючи на);
Він пішов, незважаючи на втому.
- ️попри;
Попри всі перешкоди нам вдалося зберегти бадьорість духу.
- дарма що;
Дарма що не раз нагадувано, ви так і не дали нам потрібної інформації.
- хоч (хоча);
Я не міг спати, хоч і був дуже втомлений.
- ️проте (але / однак / втім тощо);
Погодні умови були погані, проте ми вчасно завершили жнива.
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- незалежно від;
Готовість діяти незалежно від обставин – ознака гнучких людей.
- ️всупереч;
Всупереч здоровому глуздові рибалки вийшли в море у шторм.
- наперекір;
Наперекір обставинам українці не припиняють боротьби.
- через повторювані іменники (що означають предмет, явище, поняття, всупереч яким відбувається дія), розділені заперечною часткою «не»
Дощ не дощ, сніг не сніг, спека не спека, а чоловік щодня виходив на прогулянку.
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