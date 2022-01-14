Тисячу за вакцинацію можна витратити на кураторські екскурсії, майстер-класи і тематичні події у музеях Львова

Якщо ви ще не витратили кошти за програмою єПідтримка і вам хочеться чогось оригінального, то ZAXID.NET розповідає, де у Львові можна витратити цю тисячу гривень на музейні екскурсії та майстер-класи.

Львівський історичний музей

За програмою єПідтримка у ЛІМ, до якого входять Палац Бандінеллі, музей історії Львова («чорна камяниця»), музей історії науки і техніки (ретро-гараж), Арсенал та інші відділи, можна придбати не тільки вхідні квитки та екскурсії, а й відвідати різноманітні майстер-класи та квести для дітей.

Історичний музей має локації на будь-який смак

«Під час едукаційних заходів діти завжди отримують від музею цікаві призи (друковану продукцію, сувеніри) на згадку», – зазначив у коментарі ZAXID.NET завідувач відділу науково-освітньої роботи та промоції ЛІМ Руслан Кошів.

Вхідні квитки у музей коштують 50 грн (повний) і 30 грн (пільговий), а вартість екскурсії – 100 грн на групу. За розкладом і ціною майстер-класів і квестів, що організовує Музей, можна стежити на Facebook-сторінці ЛІМ.

Національний музей у Львові

Різноманітні експозиції, кураторські екскурсії, вистави та майстер-класи за кошти рпограми єПідтримка можна відвідати у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького. Наприклад, вже цієї неділі, 16 січня, у головному корпусі музею на проспекті Свободи, 20 запланована кураторська екскурсія виставкою «Монументальне мистецтво» від Оксани Гринів.

Національний музей у Львові запрошує на кураторські екскурсії

У відділі промоцій та комунікацій НМЛ у коментарі ZAXID.NET зазначили, що коштами за програмою єПідтримка можна розраховуватись у відділі на проспекті Свободи, 20 (головна будівля музею) та на вул. Драгоманова, 42 (історичний комплекс та експозиція українського мистецтва ХХ ст.).

«У нас вже відбулася серія подій – кураторські та тематичні екскурсії, – які зібрали чимало відвідувачів, багато з яких якраз розрахувалося коштами, отриманими в межах програми єПідтримка», – кажуть в Музеї.

Стежити за розкладом подій у НМЛ можна на Facebook-сторінці Музею.

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

У Шевченківському гаю також можна витратити кошти за вакцинацію не лише на вхідні квитки, а й на групові екскурсії та майстер-класи. Музей пропонує майстерки із соломоплетіння, малюнку на склі, вибійки, гончарства, писанкарства, різьбярства, ковальства та різні тематичні майстер-класи. Їх вартість становить від 25 до 150 грн, а тривалість – до 3 годин.

«У музеї можна за всі послуги розраховуватись коштами за програмою єПідтримка, за виключенням майстер-класів додому – подарункових боксів і товарів у крамниці», – кажуть в музеї.

До кінця січня у Музеї щовихідних відбувається ексклюзивна екскурсія «Українське Різдво». Детальніше про події в Шевченківському гаю можна дізнатися на його Facebook-сторінці.

Коляда у Шевченківському гаю

Вартість вхідних квитків у Музей народної архітектури та побуту становить 70 (повний) і 50 (пільговий) грн, а оглядова екскурсія для групи коштує 300 грн (тривалість – година) і 600 грн (2 години). Також можна замовити екскурсії англійською і польською мовами (500 грн за годину).

Львів Стародавній

Ще один музей, де можна не тільки дивитись на експонати, це Львів Стародавній на Краківській. Окрім інтерактивної і мультимедійної експозиції тут проводять різноманітні майстер-класи для дітей – наприклад, з валяння ангеликів з вовни.

Майстер-клас із валяння ангеликів з вовни

Квитки у музей коштують 160 (вечірній) і 200 грн (денний). Вартість майстерок – в середньому 150 грн. Стежити за розкладом можна на ФБ-сторінці музею.