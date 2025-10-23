23 жовтня відомій британській акторці Емілії Кларк виповнюється 38 років. Через роль Данерис Таргарієн в епопеї «Гра престолів» за нею назавжди закріпився образ матері драконів. Утім у доробку Емілії Кларк є чимало достойних ролей, у яких вона розкривається зовсім по-іншому – доброю, веселою та драматичною. ZAXID.NET пропонує добірку найкращих її фільмів, які точно варто подивитися.

«До зустрічі з тобою» (2016)

Me Before You

Через скрутне матеріальне становище Луїза (Емілія Кларк) влаштовується на роботу доглядальницею сина багатої родини, який через травму опинився в кріслі та майже не рухає кінцівками. Спершу їм не вдається поладнати одне з одним, однак безпосередність Луїзи допомагає Віллу повернути справжні життєві радощі. Однак усе руйнує одне рішення Вілла, яке доведеться прийняти всім, хто його по-справжньому любить.

«Щасливого Різдва» (2019)

Last Christmas

Кейт (Емілія Кларк) страждає від безлічі комплексів та працює в костюмі ельфа в одному з магазинів у центрі Лондона. Несподівано в її житті зʼявляється симпатичний хлопець Том, із яким вона може поговорити про те, що не може розповісти рідним. Здається, Том аж надто добре її знає і розуміє, і на це є вагома причина, яка приголомшить Кейт.

«Репродукція майбутнього» (2023)

Pod Generation

Сюжет фільму розгортається у недалекому майбутньому. Штучний інтелект проник у всі галузі життя. Молода пара Рейчел (Емілія Кларк) та Елві планують народити дитину, втім велика технологічна компанія пропонує їм спробувати вагітність за допомогою зовнішньої матки в формі яйця. Елві сумнівається, але любов до Рейчел штовхає його на експеримент.

«Поза підозрою» (2019)

Above Suspicion

Сюзан (Емілія Кларк) ненавидить своє життя, вона сама виховує дітей і постійно шукає роботу. Марк – недавно одружений молодий і перспективний агент ФБР, який одного дня приїжджає в містечко, де живе Сюзан, розслідувати серію загадкових злочинів. Агент пропонує Сюзан стати його інформаторкою, а невдовзі зраджує з нею своїй дружині. Їхній фатальний звʼязок призводить до катастрофічних наслідків, які можуть раз і назавжди зруйнувати життя обох.

«Голос із каменю» (2017)

Voice from the Stone

У 50-ті роки ХХ ст. в тосканський особняк приїжджає Верена (Емілія Кларк) – няня, яка при народженні отримала рідкісний дар – адаптувати до звичайного життя дітей, які перенесли психологічні травми та відрізняються від інших. У Тоскану вона приїхала на запрошення Клауса, вдівця, чия єдина дитина Джейкоб оніміла після смерті матері. Верена вміє знаходити контакт із такими дітьми, але з Джейкобом усе не так просто.