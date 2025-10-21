Шведська акторка Алісія Вікандер уміє грати так, що кожен її погляд говорить більше за слова. Акторка проживає історії, ніби вони трапляються просто зараз. ZAXID.NET пропонує пʼять найкращих драматичних фільмів із Алісією Вікандер для тих, хто любить справжні драми без прикрас.

«Дівчина з Данії» (2015)

The Danish Girl

Герда – художниця та любляча дружина. Одного дня її чоловік наважується зізнатися, що відчуває себе жінкою. Невдовзі він стане першим чоловіком у світі, який змінив стать. Історія про трансформацію та любов, а також про вміння відпускати, не зрадивши почуттів. За цю роль Алісія Вікандер отримала «Оскар».

«Екс-машина» (2014)

Ex Machina

Програміст Калеб давно працює на багатомільярдну корпорацію. Одного разу його бос запросив додому для дослідження нового штучного інтелекту, який втілений в жіноче тіло – Ейву. Окрім краси і розуму, вона наділена глибоким внутрішнім світом. Потроху Калеб починає симпатизувати Ейві.

«Світло між океанів» (2016)

The Light Between Oceans

Після Першої світової війни подружжя Том та Ізабель оселяється на невеликому острові, аби доглядати за маяком. Вони мріють про дитину, але Ізабель не може стати матірʼю. Одного разу до берега острова хвилями прибиває човен, в якому пара знаходить новонароджену дівчинку і мертвого чоловіка. Вони вирішують виховати дитину як свою власну дочку, не підозрюючи, чим для них це обернеться в майбутньому.

«Тюльпанова лихоманка» (2017)

Tulip Fever

Події стрічки відбуваються у XVII сторіччі в Нідерландах під час тюльпаноманії. Корнеліс Сандвоорт замовляє портрет своєї дружини Софії в молодого художника. Під час роботи над портретом вони закохуються і вирішуються зайнятися ризикованим квітковим бізнесом, аби бути разом.

«Пам’ятай мене» (2014)

Testament of Youth

Коли всі молоді дівчата мріяли якомога швидше вийти заміж, Віра хотіла абсолютно протилежного. Її головною метою був вступ до Оксфорду і письменницька карʼєра. Але одного разу вона познайомилася з молодиком Роландом Лейтоном, який став її першим коханням. Однак їхню безтурботну молодість перервала Перша світова війна.