Житлові будинки, офіси чи будь-які інші місця, що ми називаємо «з дахом над головою» і де ми проводимо багато нашого часу не можуть повноцінно існувати без постійного нагляду та контролю. З такою метою власники нерухомості великих площ або співмешканці житлових комплексів шукають компанії, які б займалися обслуговуванням нерухомості.

Ще 2 роки тому девелоперська компанія «Avalon» створила власну серісну платформу «Avalon Facility Service». Про те, чому вирішили прийняти таке рішення розповідає генеральний директор Алла Шамова:

«Ми хотіли створити повний цикл послуг для наших мешканців, тобто бути поруч не лише під час створення їхньої домівки, а й після того, як вони почнуть жити тут. Управлінська компанія є найлогічнішим способом, щоб втілити ідею в реальність. Перший етап роботи сервісу був тестовий, ми намагалися відточити механізм, виробити стандарти обслуговування та загалом зібрати команду, яка б виконувала обов'язки з максимально продуктивним результатом. Тож на початку «AFS» обслуговував наш проєкт Futura Hub та ЖК «Avalon Lux», згодом ми під'єднали ще декілька об'єктів компанії, а зараз вже активно залучаємо сервісну компанію до всіх проєктів».

«AFS» займається комплексним обслуговуванням нерухомості, тобто забезпечує повний цикл сервісу необхідного для комфорту резидентів, а також для оптимальної експлуатації будівлі.

Що скидають зі своїх плечей клієнти «Avalon Facility Service»:

Турбота про безпеку. Компанія забезпечує охорону нерухомості та всієї прибудинкової території.

Консьєрж. Клієнт може отримати консьєрж-сервіс, «AFS» підбере людину, яка найкраще підійде під відповідний формат нерухомості. Можливий варіант різних пакетів послуг, який залежить від спектру обов'язків консьєржа.

Технічний супровід. Компанія займається періодичним обстеженням опорних та огороджувальних конструкцій та проведенням попереджувальних робіт. Виконує дрібні ремонтні роботи, аварійні та профілактичні роботи для ліфтового господарства. Контролює переоснащення, реконструкцію, капітальні роботи. Ліквідовує аварії та слідкує за гарантійним супроводом забудовника. Стежить за відновлювальними роботами, проводить енергоаудит.

Інженерна допомога. «Лікує» всі рани будинку, які стосуються електрики, сантехніки, ліфтового господарства, вентиляції, кондиціювання, теплового господарства. Проводить профілактичні та періодичні роботи.

Протипожежна безпека. «Avalon Facility Service» контролює дотримання всіх протипожежних заходів, проводить моніторинг справності протипожежної системи, технічний огляд, випробування системи та забезпечує вчасне перезарядження вогнегасників, а також перевірку їхньої справності. Компанія готує необхідну документацію, проводить навчання та аудит орендарів.

Чистота. Насправді не просто чистота, а ідеальна чистота. «AFS» наводить лад у всіх місцях загального користування, це стосується і території ззовні будівлі, тобто слідкувати за свіжістю газонів та зелених насаджень також буде компанія. Крім того, команда займається підбором професійної техніки та хімії, розхідних матеріалів, інвентаря в цілому.

Робота з документацією. «Avalon Facility Service» контролює та супроводжує договірні відносини з підрядниками, орендарями та контрагентами, і всю паперову тяганину вони забирають на себе.

Офісні дрібнички. Під контролем команди «AFS» забезпечення офісу речима щоденного вжитку: питна вода, ксероксний папір, засоби для гігієни та миття посуду, паперові рушники.

Варто просто переглянути цей довгий список, щоб зрозуміти, яка основна перевага управлінської компанії і скільки часу вона економить клієнту. І, звісно, делегування роботи професіоналам - це завжди найкраще рішення.

Команда «Avalon Facility Service» вже обслуговує бізнес-центр Futura Hub, торгові центри «New Point» та «Лінкор», готель «Gruner», ресторани «True burger bar», «Celentano» на Григоренка, Шухевича, Чорновола, коворкінг Futura Hub, центри продажу компанії «Avalon» на Сихові, проспекті Чорновола, центральний офіс девелопера, ЖК «Avalon Lux», магазин «Jysk», ЖК «А37», будівельні майданчики «Avalon Zelena St.» та «Avalon Holiday».