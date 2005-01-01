Нестор Шуфрич став найбільшим власником зброї серед народних депутатів

У Шуфрича в колекції понад 150 одиниць вогнепальної зброї

87 депутатів Верховної Ради володіють 323 одиницями вогнепальної зброї, що становить 18% від усієї зареєстрованої в Україні зброї у 2016 році. Згідно з даними щорічних декларацій за 2016 рік, найбільшим любителем зброї серед депутатів виявився Нестор Шуфрич, який вказав колекцію зі 156 одиниць вогнепальної зброї. Про це повідомляє Bihus.Info.

На другому місці опинився його колега-опоблоківець Михайло Добкін. У його декларації – 18 мисливських рушниць та карабінів з оптичними прицілами та навіть приладами нічного бачення таких марок як Cosmi, Holland & Holland, Krieghoff, Petter Hofer і J. Koschat.

Зазначається, що до трійки володарів найбільшої колекції зброї потрапив і нардеп Геннадій Бобов. Він володіє трьома гладкоствольними рушницями Krieghoff, Merkel, Winchester, трьома мисливськими карабінами на базі автомата Калашнікова, гвинтівкою Walther G22, карабіном Browning BAR і травматичним пістолетом Форт 12Р.

На четвертому місці – Віталій Хомутиннік із 6 мисливськими рушницями та карабінами SCAR, Blaser, Lebeau-Courally, Merkel і Sauer.

Останній у п’ятірці лідерів колишній регіонал Юрій Мірошниченко. У його декларації – п’ять мисливських гвинтівок марок H-S Precision, Mauser і Dakota.