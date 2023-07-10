Чим більше рослин ви висаджуєте, тим більше роботи по догляду за ними

Мрія кожного садівника – сад легкого догляду, який за своїм зовнішнім виглядом не поступається гармонійним ландшафтним дизайнам на картинках модних журналів. Мрія ця недосяжна, бо за догляд або доведеться платити, або ж самостійно приділяти саду багато часу. Проте наблизитися до мрії допоможе практичний ландшафтний дизайн, про який розповідає «Зелена садиба».

Будь-який ландшафтний дизайн саду вимагає періодичної роботи по його підтримці. Але, якщо підібрати рослини вашої зони зимостійкості та уникати ландшафтних модулів, що вимагають постійного догляду, то цей догляд можна звести до мінімуму.

Вибираємо рослини

Легкий у догляді практичний сад може похвалитися лише невибагливими місцевими або добре акліматизованими рослинами. Екзотичні заморські квіти, кущі та дерева без щоденної уваги в наших садах просто не виживуть. Для «лінивого» саду підійдуть тільки ті, які не вимагають регулярного поливу в спеку, як декоративний кущ тамарикс, та спеціального захисту від зимових морозів. То ж, якщо троянди – то гібриди Ругоза, або канадської селекції.

Добре, що таких рослин в нашому регіоні – більш ніж занадто, вмістити і половину їх в одному саду просто неможливо. Посадіть в своєму практичному садку калину, бузок, форзицію, барбарис, садовий жасмин, спірею, шипшину, гортензію, глід, гібіскус садовий або подібні рослини (піраканту, наприклад), і вони на одному місці будуть рости роками, радуючи високою декоративністю і не вимагаючи майже ніякого догляду. А ще вони дуже ефективні для озеленення нової ділянки, бо часто цвітуть вже в перший рік. Зверніть увагу й на фундук: він не тільки красивий, а ще й плодоносить.

Вибираючи рослини, звертайте увагу на їх види і сорти. Так, наприклад, гортензія широколиста, на відміну від інших популярних видів, досить примхлива. Їй потрібне укритття на зиму і часто вона не цвіте до досягнення п’ятирічного віку.

Особливу увагу зверніть на весняні цибулинні. Якщо для них вибрати правильне місце, ви не знатимете клопоту з жовтим листям після цвітіння. Підвищеної уваги варті хвойні дерева і кущі, (обирайте невибагливі види, наприклад, ялівець, сосни чи ялини) а також декоративні трави. Якщо їх посадити на правильному місці – вони в будь-який сезон будуть родзинкою дизайну саду. У «лінивому» зимовому саду також незамінні вічнозелені – гостролист чи магонія.

Подвійну увагу при створенні практичного саду варто приділити місцевим ароматичним та лікарським рослинам – ромашка, календула, м’ята. Вони можуть входити до складу суміші газонної трави, а можуть висіватися окремо. З цибулинних – тюльпанів, нарцисів, пролісків, крокусів, холодостійких цикламенів – легко зробити рабатку. Просто висадіть ці рослини в підходящих місцях саду і дайте їм спокій.

Щодо вибору рослин для практичного саду, варто зазначити і те, що уникати треба ще й деяких способів посадки. Так, наприклад, петунії, висаджені біля паркану, не завдаватимуть вам клопоту і радуватимуть рясним цвітом з червня до жовтня. Але якщо ви захочете любуватися ними в підвісних горщиках на відкритій веранді – готуйтеся до певних клопотів у догляді за ними.

«Лінивий» сад не терпить рослин в контейнерах, горщиках, на формальних клумбах, живоплотах, а також – топіаріїв і газонів. Не можете уявити свій сад без класичного англійського газону? А ви впевнені, що готові приділяти йому увагу мало не щодня, добиваючись ідеально рівної поверхні? Практичному саду – практичний газон. Спробуйте засіяти сонячні галявини чебрецем, конюшиною або ромашкою. На ділянках в тіні можна використати мох замість трави, навколо будинку – гравій, плитку чи дерев’яний настил у формі садових доріжок.

Природний дизайн

В ландшафтному дизайні виділяють кілька стилів саду: класичний, партерний, тематичний, сільський тощо. Останнім часом все більшої популярності набирає так званий сад природного дизайну, тобто максимально наближений до середовища своєї місцевості.

Якщо ви живете в степу – це сухий сад, в болотистій місцевості – прибережний, в лісовій – куточок лісу, в кам’янистій – рокарій. Тобто треба на повну використовувати ті можливості, які дає вам ваша ділянка, і садити рослини, які можуть гарно на ній рости і розвиватися без вашої постійної уваги.

Буйна рослинність чи структура і порядок

Яким би «лінивим» не був ваш сад, вам все одно доведеться його контролювати. Правильно підібрані для природного саду рослини, висаджені у підходящих для них місцях, можуть дуже швидко рости. Якщо вам подобається буйна рослинність в саду, обирайте багаторічники, які швидко розростаються. Зокрема, ґрунтопокривні квіти і рослини – можливість дуже швидко, практично за один сезон, покрити зеленню великі території саду.

Якщо ж, навпаки, хочете порядку і структури – уникайте їх. Є багато багаторічних рослин, які ростуть досить повільно – хвойні, наприклад. Так само вам треба уникати тих, які розмножуються самосівом. Особливо цим «грішать» декоративні трави і злаки. Якщо не хочете постійно контролювати їх кількість на вашій ділянці, краще не садіть їх зовсім.

Менше – значить краще

Чим більше рослин ви висаджуєте, тим більше роботи по догляду за ними. Економія праці – це головна особливість «лінивого» саду. Крім того, ландшафтний дизайн кожної ділянки повинен мати певну структуру, логіку, яка б забезпечувала його гармонійність. Рослини – це основне, але далеко не єдине, що має бути в красивому саду. Залиште в ньому місце для різноманітних декоративних елементів ландшафтного дизайну – садових фігур, водойми, лавок і арок.

Відносно невелику різноманітність рослин компенсуйте їх повторюваністю. Висаджуйте не менше 3-5 екземплярів одного багаторічника поруч. Цей прийом дозволяє підкреслити послідовність дизайну саду і звести до нуля варіант надмірної строкатості, яка часто виникає від великої кількості різноманітних поодиноких рослин.

Розумний сад

Використання плоскорізу замінює копання лопатою, а своєчасне внесення мульчі – постійне сапання. Крім того, намагайтеся комбінувати рослини в саду так, щоб поряд росли ті, які мають однакові вимоги до стану ґрунту, його вологості і кількості сонця. Так, наприклад, якщо висаджуєте рослини, які періодично потребують поливу, садіть їх в одному кутку садка, тоді не доведеться бігати з відром по всій його території.