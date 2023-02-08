Дівчинка вже самостійно сидить, стоїть при підтримці мами

У львівській дитячій лікарні св. Миколая нейрохірурги видалили однорічній дівчинці з Житомира 3-см злоякісну пухлину мозку. У дитини діагностували одну із найпоширеніших внутрішньо-ерепних видів пухлин – епендимому, повідомили в лікарні.

Рак у дитини, однорічної Злати із Житомира, вперше проявився підвищеною температурою та блювотою. За лічені дні дівчинка не змогла сидіти та ходити, лише лежала, запрокинувши голову назад. До того ж її мучив нестерпний біль.

«Лікарі виявили об’ємну пухлину, що притискала стовбур мозку до кістки головного. Це саме та ділянка, яка контролює життєво важливі функції. Тому у Злати виникли проблеми з ковтанням, диханням і біль», – розповідають у лікарні.

Команда лікарів, які рятували маленьку Злату

На той час циркуляція рідини у мозку підтримувалася лише завдяки спеціальній шунтувальній системі. Врятувати дитину могла лише надскладна операція. І зробити її погодилися у Львові.

Пухлина, за словами лікарів, розташована в небезпечному місці. Була велика загроза виникнення сильної крововтрати в ділянці оперативногог втручання. А у вирішальний момент оперцаії у Львові пролунали вибухи і світло в операційній згасло.

Утім. невдовзі увімкнулися генератори, знову з'явилося світло і нейрохірурги продовжили операцію. З’ясувалося, що у дівчинки – одна із найпоширеніших внутрішньо-ерепних видів пухлин – епендимома. Це агресивне злоякісне захворювання, що швидко прогресує та поширюється на прилеглі структури мозку. Трисантиметрову пухлину нейрохірурги видалили.

Попереду на маленьку ще чекає тривала лікування

Після операції дитині вже не дошкуляє біль, вона сидить та з допомогою мами може стояти . Попереду на дівчинку чекає курс хіміотерапії.