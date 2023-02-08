Після лікування волосся у сестер знову почало рости

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру звернулося по допомогу двоє 13-річних дівчат-двійнят з Івано-Франківщини з незвичною проблемою. В обох раптово повністю випало волосся, а шкіра на обличчі та тілі лущилась і відшаровувалась пластами. Як з’ясували у лікарні, причиною такого стану стало передозування вітаміну А.

Мама дівчат розповіла лікарям, що обидві доньки хотіли схуднути. Спершу вона підтримала їх, бо вони мали надмірну вагу, і навіть допомагала їм правильно харчуватись. За кілька місяців їм вдалось скинути вагу, проте мама зауважила, що доньки стали замкнуті, неохоче спілкувалися. Мати подумала, що це через відсутність батька, який зараз захищає Україну.

Депресію також також пов’язувала із недостатністю вітамінів внаслідок схуднення. І лікар призначив дівчатам вітамін А.

Мама купила препарат, який превезли з-за кордону, і не правильно розрахувала потрібну дозу. До того ж, вітаміни виявились смачними. І дівчатка ціле літо потай від мами ласували смачними «ведмедиками». У результаті – діти тривалий час приймали дозу вітаміну, яка у 300 разів перевищує гранично допустиму добову дозу для підліткового віку.

А це і призвело до проблем із здоров’ям. Спершу почала лущитися шкіра – на обличчі, шиї, руках. Згодом стало випадати волосся, аж до повного облисіння, дошкуляв головний біль і біль у кінцівках.

Спеціадісти, до яких спершу звернулась мама, встановили невтішний діагноз: дифузна алопеція невідомого генезу. Трихолог сказала, що дівчатка можуть назавжди залишитися без волосся. І тоді мама повезла доньок до Львова, у спеціалізовану лікарню.

«Дівчатка на момент звернення були у поганому стані, з ознаками запальних змін в аналізах. Лікарі запідозрили токсичну дію невідомої речовини, бо в обох дівчат була однакова клінічна картина, схожа на отруєння. Ми зробили аналізи на мікроелементи, що можуть викликати алопецію - ртуть, свинець, миш’як, талій. Але усі вони виявились негативними. Розуміння, що це може бути хронічний гіпервітаміноз вітаміну А прийшло після прискіпливого розбору анамнезу», – повідомила педіатр-гастроентеролог Центру Віта Волощук.

За словами лікарів, тривале перевищення дозування спричинило токсичність. Крім дерматологічних проблем, надмірний прийом вітаміну призвів до порушення роботи печінки, з’явились ознаки остеопорозу, погіршився психоемоційний стан.

«Нам вдалось стабілізувати стан дівчат, однак специфічного антидоту не існує. Лікування цього стану – це відміна препарату та час для відновлення», - повідомила Віта Волощук.

Зараз у дівчат, кажуть у лікарні, уже почало відростати волосся. З часом у них знову будуть пишні зачіски.