Операція тривала три години і пройшла успішно

У львівській лікарні св. Луки нейрохірурги вперше провели унікальну операцію з видалення пухлини головного мозку, під час якої 50-річний пацієнт був при свідомості. Операція тривала три години і минула успішно.

На початку цього року чоловік звернувся до спеціалістів медзакладу зі скаргами на головний біль та напад судом. Після низки обстежень лікарі виявили у пацієнта пухлину головного мозку. Новоутвір знаходився у важливій ділянці, що відповідає за мовлення та рухи в кінцівках, повідомили у лікарні.

«Коли пухлина розташовується у функціонально важливих зонах, такі операції завжди є складними та ризикованими. Пухлину треба забрати акуратно, щоб у пацієнта не виникло потім дисфункцій головного мозку. У цього чоловіка був високий ризик мовних та рухових розладів. Тому ми ухвалили рішення оперувати під wake-up анестезією», – каже завідувач нейрохірургічного відділення Остап Грищук.

Таку операцію в лікарні св. Луки проводили вперше, тож в команду запросили анестезіолога з лікарні св. Пантелеймона, спеціалісти якої вже мають успішний досвід виконання операцій з пробудженням.

Під час першого етапу операції, відкриття доступу до головного мозку, пацієнт перебував під наркозом. А перед основним етаном – видалення самої пухлини, анестезіологи розбудили пацієнта. Пів години він перебував у свідомості. У цей час логопед проводив лінгвістичний тест, а нейрофізіолог відстежував рухи у кінцівках, аби нейрохірурги були впевнені в тому, що не зачіпають жодних важливих структур. Спільними зусиллями лікарів вдалося успішно видалити 3-сантиметрову пухлину.

«Операція тривала 3 години і пройшла добре. Мовні та рухові центри не постраждали і у пацієнта не розвинуться післяопераційні неврологічні ускладнення. Тепер ми будемо впроваджувати такі операції на постійній основі при патологіях, які потребують саме втручання з допомогою wake-up анестезії», – каже нейрохірург Андрій Козловський.

Через тиждень після операції пацієнта виписали додому з позитивною динамікою. Надалі йому рекомендована консультація онколога.