92-річний пацієнт Михайло Савчак з судинним хірургом Тарасом Кобзою

Судинні хірурги Львівської обласної клінічної лікарні успішно прооперували 92-річного мешканця Львівщини з критичним стенозом лівої внутрішньої сонної артерії. За результатами УЗД, вона була забита бляшками на 75%, насправді цей відсоток був ще більший. Чоловік до оперативного втручання переніс понад 10 мікроінсультів.

Пацієнт Михайло Савчак мешкає з дружиною неподалік Львова. Усе життя він був енергійний, непосидючий, працьовитий, ніколи не скаржився на погане самопочуття. Та недавно, як розповіла ZAXID.NET донька пацієнта, батько упав і набив собі гулю. Після цього його почало трохи захитувати. Рідні вирішили проконсультуватися з невропатологом, чи нема у нього часом гематоми. Гематоми лікар не побачив, але порадив зробити УЗД сонних артерій, під час якого і виявили забиті бляшками сонні артерії. Тож донька повезла батька до судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні. Лікуючим лікарем чоловіка є судинна хірургиня Юлія Мота.

Ця знахідка у лівій внутрішній сонній артерії заважала нормальному кровопостачанню головного мозку

КТ (комп’ютерна томографія), яку провели пацієнту, показала, що в обох півкулях головного мозку є понад 10 вогнищ, розміром від 3 до 7 мм. Іншими словами, бляшки у сонних артеріях спровокували у чоловіка понад 10 мікроінсультів, які він не відчував. УЗД сонних артерій показало критичний стеноз лівої внутрішньої сонної артерії. Вона була забита бляшками на 75%. У правій також були бляшки, які перекривали сонну артерію на 65%.

Врятувати літнього чоловіка могла лише операція, під час якої видалили б бляшки з сонної артерії. Операція була дуже ризикована не лише через поважний вік пацієнта, а й через те, що він вже переніс понад 10 інсультів. Операції на сонних артеріях пацієнтам такого віку судинні хірурги лікарні ще не робили, найстаршому пацієнту, якого прооперували, було 80 років. Але у цій ситуації лише операція могла допомогти чоловікові, тож судинні хірурги вирішили оперувати наразі ліву сонну артерію з критичним стенозом.

Оперував пацієнта судинний хірург Тарас Кобза. До операційної бригади також увійшли судинна хірургиня Юлія Мота, курсант Юрій Ушеков і анестезіолог Роман Михальчук.

Операцію на сонній артерії проводять під місцевим знечуленням, бо це, за словами лікарів, дає на 40% менше післяопераційних ускладнень. Хірурги, контактуючи з пацієнтом, бачать, коли перетискання сонної артерії призводить до порушення мозкового кровообігу, і відразу реагують. Операцію на сонній артерії літній пацієнт переніс добре.

«У перший день після операції були деякі проблеми, бо його організм через забиті сонні артерії звик працювати з підвищеним тиском. Після операції, коли сонну артерію звільнили від бляшок, тиск нормалізувався і це викликало деякі проблеми. Та зараз стан пацієнта уже нормалізувався», – каже судинний хірург Тарас Кобза.

Донька чоловіка додала, що батько після операції почувається доволі добре: сам ходить, їсть, ні на що не скаржиться і чекає, щоб його якомога швидше виписали з лікарні додому.