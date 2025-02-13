У медицині нерідко трапляються дива, особливо коли пацієнт потрапляє у руки висококласних спеціалістів

Пухлина нирки у 65-річної мешканки Львівщини Дарини С. через ниркову вену, нижню порожнисту вену дісталася аж у серце, майже до входу у шлуночок. Довжина пухлинного тромбу сягала 22 см. У світовій медичній літературі описано лише 300 успішних операцій з таким діагнозом. Та у медицині нерідко трапляються дива. Диво трапилося і під час операції цієї пацієнтки.

Пухлина у нирці була причиною високого тиску

Хвороба підкралася непомітно. У жінки почав боліти поперек, тягнуло ногу. Раніше вона упала і дуже травмувала хребет, тож думала, що то дає про себе знати саме ця травма. Кілька разів у неї до критичних показників піднімався тиск.

«Були дні, коли верхній тиск піднімався до 220-240 мм рт. ст. Чоловік возив мене у районну лікарню, де мені допомагали його знизити. В останній візит черговий лікар порадив мені шукати причину такого високого тиску. Я наступного дня взяла скерування у сімейного лікаря і 1 січня у святковий день за пів дня повністю пройшла обстеження. Під час УЗД і виявили пухлину у нирці», – розповіла ZAXID.NET пацієнтка.

З результатами обстежень жінка звернулася до спеціалістів Львівського онкоцентру. Там їй зробили МРТ, яке показало, що ситуація значно складніша: пухлина з нирки через ниркову артерію, нижню порожнисту вену проросла аж до серця. Оскільки пухлина захопила і судини, то жінку скерували до судинних хірургів Львівської обласної клінічної лікарні, зокрема, до професора Ігоря Кобзи.

У практиці Ігоря Івановича було 24 пацієнти, у яких злоякісні пухлини нирок проростали аж до серця. У семи пацієнтів пухлинні тромби піднімалися вище діафрагми, тобто, доходили аж до серця, і у 17 пацієнтів – заходили у саме серце. При оперуванні таких пацієнтів у більшості випадків підключали апарат штучного кровообігу, тобто, хірургам доводилося розкривати і черевну порожнину, і грудну клітку. Такі операції є складними і для хірургів, і значно травматичнішими для пацієнта.

Судинні хірурги видалили пацієнтці пухлину разом з ниркою і пухлинний тромб, що добрався аж до серця

Дарину також готували до такої операції. До оперативного втручання були готові дві команди спеціалістів. До команди судинних хірургів, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Тарас Кобза, Василь Пелех, курсант Юрій Ушеков і анестезіолог Орест Жук. Команду кардіохірургів очолила кардіохірургиня Софія Вишинська.

Судинні хірурги мали розкрити черевну порожнину, видалити пухлину разом з ниркою і забрати пухлинний тромб із нижньої порожнистої вени. Кардіохірурги були готові розпочати операцію у будь-який момент, якщо виникне необхідність, коли будуть забирати пухлинний тромб з серця. Скажімо, якщо обірветься пухлинний тромб. Тож Дарину оперували в операційній кардіохірургічного відділення, де є апарат штучного кровообігу.

В операційній на спеціалістів чекала несподіванка

Під час оперативних втручань хірургам часто доводиться стикатися з несподіванками, як правило, у гірший бік. Вони розраховують, що операція пройде легше, а виникають ситуації, коли вона суттєво ускладнюється. Та у випадку з Дариною все було навпаки: розраховували на надскладну операцію, а вона пройшла легше.

«Після обстеження на КТ (комп’ютерна томографія) були підозри, що пухлина нирки приросла до стінки нижньої порожнистої вени. Були сумніви, є метастази у печінці чи нема. МРТ з контрастом, яке зробили пацієнтці, показало: метастазів у печінці нема і пухлинний тромб не приріс до нижньої порожнистої вени. Тож ми йшли на операцію і до кінця точно не знали, що на нас чекає, бо КТ показувало одне, а МРТ – інше», – каже професор Ігор Кобза.

Виникло у спеціалістів питання і щодо пухлинного тромбу у серці. Чи не приріс він до судин?

«Ми пішли з пацієнткою у кардіохірургію і зробили під загальним знечуленням ЕХО серця через стравохід. Анатомічно стравохід є близько до серця і його краще дивитися, ніж через грудну клітку. Побачили, що у серці є пухлинний тромб, але він вільно рухається, тобто, не приріс», – каже лікуючий лікар Василь Пелех.

Коли судинні хірурги розкрили черевну порожнину, добралися до ураженої нирки, то побачили, що пухлинний тромб у цій ділянці, на щастя, не приріс. Вони видалили нирку разом з пухлиною і професор Ігор Кобза легенько трішки потягнув пухлинний тромб, що був у нижній порожнистій вені.

Довжина пухлинного тромбу, який дістався до серця – 22 см

Анестезіолог Орест Жук, який стежив на тромбом у серці через стравохідне ЕХО, каже : «А тромбу у серці вже практично нема». На моніторі виднівся лише його кінчик. Значить, він ніде не приріс до судини. Судинним хірургам вдалося повністю витягнути пухлинний тромб з серця і нижньої порожнистої вени (його довжина 22 см) без розкриття грудної клітки. Це і є оте диво в хірургії, яке значно полегшило роботу хірургам і суттєво полегшило стан пацієнтки, операція для неї була менш травматичною, без розкриття грудної клітки.

Ця операція тривала всього три години і завершилася успішно. У медичній літературі, за словами лікарів, описано лише 300 успішних операцій з таким діагнозом.

ZAXID.NET зустрівся з Дариною на восьмий день після оперативного втручання. Жінку через тиждень виписали з лікарні і вона приїхала на контрольне УЗД. Вона самостійно ходить, сама обслуговує себе і добре почувається. Жінка усім знайомим і незнайомим радить проходити профілактичні обстеження, бо якби вона за порадою лікаря з районної лікарні відразу не зробила усі необхідні обстеження, а відклала їх на пізніше, невідомо, яким би був результат.