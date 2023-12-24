Нічний клуб Splav Kartel затонув під час концерту репера Cunami Flo

В ніч на неділю, 24 грудня, у сербському Белграді затонув популярний місцевий «потонний нічний клуб» Kartel. Клуб почав тонути після погрому, який виник під час сутички між охороною та відвідувачами концерту репера Cunami Flo. Про це повідомило сербське видання Blic

За словами журналістів, у нічному клубі, що розташовувався на понтоні, відбувався концерт відомого боснійського репера Cunami Flo. У якийсь момент охорона вирішила вивести частину відвідувачів, які поводили себе «не надто культурно». Після цього, на мосту, що з’єднував понтон із берегом, почалась сутичка між охоронцями та відвідувачами.

Через деякий час міст тріснув і завалився, а понтон із нічним клубом почали тонути. За словами очевидців, у воду потрапили близько сотні людей. Частину людей діставали з води рятувальники на катерах. В рятувальних службах Белграда сказали, до них за допомогою звернулись близько 30 відвідувачів, які були на понтоні та на мосту в момент обвалу.

Частину відвідувачів клубу діставали з води рятувальники

Наразі інцидент розслідують сербські правоохоронці, представники клубу та виконавця ситуацію поки що не коментували. Нічний клуб Splav Kartel є одним із найпопулярніших у Белграді. На нову локацію, що знаходиться на потоні біля набережної річки Сава клуб переїхав лише на початку 2023 року.