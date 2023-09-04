Нідерландське агентство з підприємництва оголосило програму державних субсидій для голландських та міжнародних компаній, які готові інвестувати у проекти відновлення України. Про це в понеділок, 4 вересня, повідомив сайт агентства.

Згідно з повідомленням, компаніям пропонують компенсації від 500 тис. євро до 5 млн євро. Загальна сума субсидій – 25 млн євро.

Проекти, за які буде компенсація від уряду Нідерландів, обмежені трьома напрямками: водопостачання, охорона здоров’я та сільське господарство. Як наголошується в повідомленні, досвід компаній і організацій з Нідерландів може бути особливо цінним у цих сферах. Наприклад, щодо забезпечення доступу до питної води, необхідної медичної допомоги чи покращення якості їжі. Зазначимо, що програму Фонду партнерства з Україною (UPF) розробило Міністерство закордонних справ Нідерландів.

«Через російське вторгнення Україна потребує величезної підтримки. Найчастіше проекти реконструкції неможливо фінансувати через комерційний сектор», – наголосили в агентстві.

Обов'язковою умовою отримання субсидії є реалізація проекту відновлення спільно як мінімум з однією українською організацією. Основний заявник має представляти компанію чи громадську організацію, зареєстровану в Нідерландах.

«Ініціатива Нідерландів свідчить про готовність міжнародних партнерів брати участь у відновленні України. Вона дозволить залучати до цього іноземні компанії та надасть досвід, який ми зможемо використати», – зазначили в українському Міністерстві реінтеграції окупованих територій.

Програма компенсацій діятиме цьогоріч. Про те, чи запускатимуть її також наступного року, не повідомляється.