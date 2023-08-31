Міністерство цифрової трансформації запускає акселераційну програму для підприємців під назвою «Власне», переможці якої зможуть отримати гранти на розвиток свого бізнесу.

Про це прес-служба міністерства повідомила в четвер, 31 серпня.

Як йдеться в повідомленні, програма передбачає освітню, менторську та фінансову підтримку. Приєднатися зможуть підприємці всіх масштабів.

До освітнього складника програми долучаться понад 15 провідних спікерів та понад 200 менторів із різних сфер бізнесу. При цьому 1000 учасників, які найкраще виконуватимуть тестові завдання, отримають індивідуальний супровід експерта.

По закінченню навчання учасники презентуватимуть свої бізнес-концепції. Ментори визначать понад 30 переможців, які отримають фінансову підтримку в розмірі 100 тис. грн кожен. А 10 учасників з найвищими балами позмагаються за можливість залучити головний приз акселератора «Власне» – 800 тис. грн.

Залучені гроші можна буде спрямувати на витрати для розробки продуктів, проведення маркетингових досліджень, установлення нового обладнання та інші потрібні інвестиції для розвитку бізнесу. Прийом заявок на участь – до 24 вересня. Щоб подати заявку, потрібно заповнити цю форму, а детальніше про програму можна прочитати на її сайті. Програма триватиме 5 місяців.