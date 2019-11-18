Нідерландський соціолог проведе у Львові лекцію на тему прав людини

У п'ятницю, 22 листопада, у Львові відбудеться відкрита лекція «Львів – місто прав людини. Чому це вигідно для бізнесу?». Зустріч проведе нідерландський соціолог Ганс Саккерс, вона відбудеться о 19:00 у Центрі міської історії на вул. Академіка Богомольця, 6.

«Львів планує стати першим східноєвропейським і першим пострадянським містом у міжнародній мережі Human Rights Cities, а тому місцевим підприємцям потрібно знати про всі переваги та очікування від компаній, що тягне за собою набуття нового статусу. Численні фахові дослідження демонструють, що дотримання прав людини має прямий економічний ефект на бізнес-клімат у місті, а компанії, які це реалізовують, стають більш привабливими для нових бізнес-партнерів та інвесторів», – зазначають​ організатори.

Вхід на захід вільний за умови попередньої реєстрації

Про те, як саме варто українському бізнесу змінитися, аби бути конкурентоздатним у ХХ столітті, розповість Ганс Саккерс, керівник департаменту європейських та міжнародних відносин у міській раді Утрехта, Нідерланди.

Лекція відбудеться у межах проекту «Lviv: Becoming a Human Rights City». Подію організовує Освітній центр з прав людини у Львові, Львівська бізнес-школа УКУ у партнерстві з Львівською міською радою та за підтримки посольства Королівства Нідерландів у Києві.

Вхід на захід вільний за умови попередньої реєстрації.