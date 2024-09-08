Ніколь Кідман та її мама Джанель Енн Макнейл

Голівудська акторка Ніколь Кідман на Венеціанському кінофестивалі представляла на фестивалі фільм «Дівчинка», де зіграла головну роль. За неї Кідман отримала нагороду як найкраща акторка. Проте вони не змогла отримати приз саме.

Виявилось, залишити фестиваль Кідман змусила трагічна звістка про смерть її матері. Замість неї вдячну промову проголосила режисерка стрічки Халіна Рейн.

57-річна Ніколь Кідман народилась на Гаваях у родині Ентоні Девіда Кідмана та Джанель Енн Макнейл, обидва є вихідцями з Шотландії та Ірландії, проте обоє народилися в Австралії, де і виросла акторка.

На початку 2000-х Кідман перебралася до США та стала однією з найкраще оплачуваних зірок Голлівуду.