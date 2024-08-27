У цьому детективі підозрюваними є всі

Ніколь Кідман та Лієв Шрайбер зіграють разом у детективному міні-серіалі «Чудова пара» (The Perfect Couple).

На перших кадрах актори (а точніше їх герої) виглядають дуже щасливими. Але чи справді вони щасливі, чи лише прикидаються?

Майбутній міні-серіал, прем'єра якого очікується 5 вересня, буде екранізацією однойменного роману письменниці Елін Гільдербранд, який вийшов у 2018 році. Головною героїнею історії виступає Амелія Сакс, яка збирається вийти заміж за представника однієї з найбагатших родин Нантакету. Її майбутня свекруха, відома письменниця Ґрір Ґаррісон Вінбері, не шкодує коштів на підготовку весілля, яке обіцяє стати головною подією сезону, аж поки на пляжі не з'являється тіло.

Коли таємниці виходять назовні, починається справжнє розслідування, яке ніби зійшло зі сторінок одного з романів Ґрір. Несподівано всі стають підозрюваними.