Обладнання, яке надійшло до Львова, допоможе постраждалим швидше відновитися після травм

Німеччина передала Першому медичному об’єднанню Львова сучасний реабілітаційний комплекс для відновлення роботи рухового апарату пацієнтів та обладнання для лікування й моніторингу життєвих функцій хворих на Сovid. Загальна вартість цього обладнання – понад мільйон євро, повідомила 22 грудня прес-служба ЛМР.

Серед обладнання, яке отримало медоб'єднання Львова, роботизована система реабілітації для відновлення ходьби, екзоскелет, пристрій для реабілітації руки, наркозна станція з газовим модулем, аналізатор показників газового складу крові та інших показників, комплексна система моніторингу BIS, шість апаратів штучної вентиляції легень експертного класу для інтенсивної терапії, два відеоларингоскопи.

«Медичне обладнання закупив Український фонд соціальних інвестицій за кошти Уряду Німеччини, і передав лікарні в межах проекту допомоги Уряду Німеччини «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ VIIІ», який реалізується німецьким банком розвитку KfW, Мінреінтеграції і Українським фондом соціальних інвестицій», – сказано у повідомленні.

В Україні через російську агресію щодня отримують різного роду травми сотні людей, котрі потребують лікування і реабілітації. Для допомоги постраждалим у Львові створюють Національний центр реабілітації «Незламні», в якому постраждалим українцям надають хірургічну, фізичну, психологічну та психосоціальну професійну допомогу. Завдяки підтримці донорів, тут уже відкрили протезну майстерню та встановили перші біонічні протези.