Природоохоронна організація Німеччини (Німецький союз охорони природи та біорізноманіття – NABU) подала позов до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону «Північний потік-2», який Росія будує для того, щоб транзитувати газ до Європи в обхід України.

Екологи нагадали, що на початку квітня Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) відхилило заперечення екологів щодо дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу. Зокрема, у відомстві стверджували, що ділянка протяжністю близько 16,5 кілометра проходить межею пташиного заповідника, а тому не має великого значення для деяких видів птахів, що зупиняються там для відпочинку.

«Отже, єдиний спосіб обмежити шкоду Балтійському морю – це звернутися до суду», – заявили екологи, повідомлення яких цитує DW.

Вони також зазначили, що «Північний потік-2» безпосередньо руйнує морську флору і фауну на дні на площі понад 16 футбольних полів.

Раніше до цього суду позов проти будівництва газопроводу «Північний потік» подала екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH). Прессекретар BSH повідомив, що на час розгляду позовів двох природоохоронних організацій припиняється дія виданого відомством дозволу на будівництво останньої ділянки газопроводу.

Тим часом, газогін «Північний потік-2» готовий на 95%. Проектна компанія Nord Stream 2 AG місяць тому оприлюднила дані про перебіг будівництва, які свідчать, що для добудови газогону залишилося укласти близько 121 км труб від загальної протяжності газопроводу. Наразі вже укладено 2339 км.

Проти будівництва газопроводу активно виступають США, Україна та країни Балтії, які побоюються посилення впливу Росії на європейському енергетичному ринку. Натомість уряд Німеччини стверджує, що «Північний потік-2» є передусім економічним проектом, наголошуючи водночас на необхідності збереження за Україною статусу транзитера газу.