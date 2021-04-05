На Золочівщині перепоховують останки віднайдених дивізійників

Працівники меморіально-пошукового центру «Доля» впродовж останніх років на території Золочівщини віднайшли останки українських воїнів, які загинули в час Другої світової війни. Їх перепоховали на військовому кладовищі біля села Червоне. Імена десяти з 24 загиблих вояків військової дивізії «Галичина» вдалося ідентифікувати за допомогою жетонів. У цьому українським фахівцям допомогли працівники Німецького службового архіву у Берліні.

Як повідомив 5 квітня Департамент комунікацій та внутрішньої політики ЛОДА, більшість ідентифікованих воїнів вважалися зниклими безвісти під час Бродівського котла у липні 1944 року.

«Після звернення Львівської ОДА до МЗС України та Надзвичайного та Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Німеччина у Німецькому службовому архіві (WAST) розшифрували ідентифікаційні жетони десяти загиблих воїнів дивізії «Галичина», які загинули у роки Другої світової війни, та встановили їхні імена», — повідомили у прес-службі ЛОДА.

Імена вояків дивізії «Галичина», встановлених за жетонами:

Фартушо Фердінанд, доброволець, артилерист. Народжений 23.10.1920 у н.п. Гукітча (Hukitscha). Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 в оточенні біля Бродів.

Горій Богдан, доброволець, артилерист. Народжений 24.01.1920 у н.п. Братківці. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 в оточенні біля Бродів.

Петруняк Богдан, стрілець. Народжений 12.12.1923 у н.п. Тишківці. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944.

Дідух Євген, доброволець, радист. Народжений 23.11.1925 у н.п. Утішків. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944 біля н.п. Білий Камінь.

Плищук Іван, доброволець, артилерист. Народжений 01.02.1911 у н.п. Тавмащин. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944.

Матвіїв Михайло. Народжений 29.04.1923, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944.

Варик Ярослав. Народжений 01.07.1921, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944.

Шунка Михайло, гренадер. Народжений 06.02.1924 у н.п. Товстеньке. Вважається зниклим безвісті з липня 1944 року в оточенні біля Бродів.

Андрусик Андрій. Народжений 16.07.1922, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 18.07.1944.

Воланюк Роман. Народжений 23.03.1921, місце народження не зазначено. Вважається зниклим безвісті з 21.07.1944

Власників 14 інших жетонів визначити не змогли.

Нагадаємо, між селами Червоне і Ясенівці Золочівського району на військовому цвинтарі ховають вояків Української Дивізії УНА «Галичина». Він створений у 1994 році біля траси Н02 Львів — Тернопіль недалеко від місця, де відбувався прорив дивізії «Галичина» з оточення і де багато вояків полягло. Там перепоховують останки віднайдених воїнів.