Для франкфуртців це була остання можливість забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон

Німецький «Айнтрахт» увечері 18 травня у Севільї переміг шотландський «Рейнджерс» та став переможцем Ліги Європи 2021/2022. Основний час завершився з рахунком 1:1, тож долю єврокубку вирішила серія пенальті та промах півзахисника шотландців Аарона Ремзі.

Як пише «Суспільне», для обох команд цей фінал став історичним: «Рейнджерс» став першим шотландським клубом за 14 років, який дійшов фіналу єврокубку, а «Айнтрахт» мав можливість вдруге виграти турнір – уперше це сталося 42 роки тому, у 1980 році, коли він ще мав назву Кубок УЄФА.

Крім боротьби за трофей, клуби змагалися за пряму перепустку у груповий етап Ліги чемпіонів. Для франкфуртців це була остання можливість забезпечити собі місце в єврокубках на наступний сезон – у чемпіонаті Німеччини «Айнтрахт» посів лише 11 місце.

Рахунок у матчі відкрив півзахисник «Рейнджерс» Джо Арібо на 57-й хвилині: він скористався помилкою захисника суперника і вийшов віч-на-віч з голкіпером. Уже за 12 хвилин «Айнтрахт» зрівняв рахунок: нападник Рафаель Борре замкнув прострільну передачу півзахисника Філіпа Костіча.

30 хвилин додаткового часу не допомогли жодній команді забити переможний гол, тож долю матчу вирішила серія пенальті. Промах півзахисника «Рейнджерс» Аарона Ремзі приніс перемогу німцям – вдруге в історії і вперше за 42 роки.

Додамо, що в цьому розіграші Ліги Європи українські клуби не брали: «Зоря» поступилася «Рапіду» в раунді плей-оф та не вийшла до групового етапу, а «Шахтар» з «Динамо» посіли у своїх групах у Лізі чемпіонів останні місця та вилетіли з єврокубків.