Підготовку до матчу з Шотландією українська збірна розпочне 28 квітня

УЄФА визначила дати проведення заключних матчів плей-оф відбору чемпіонату світу 2022 за участі збірної України, які відклали через російське вторгнення.

Як повідомляє «Суспільне.Спорт», 1 червня українці зіграють з шотландцями на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго. Переможець цього матчу 5 червня розіграє путівку на мундіаль з Вельсом на «Кардіфф Сіті» в Кардіффі. Підготовку до матчу з Шотландією українська збірна розпочне 28 квітня.

Нагадаємо, що збірна України вже знає потенційних суперників на чемпіонаті світу, що відбудеться в кінці року в Катарі. У разі виходу до фінальної частини змагання українці зіграють у групі В зі збірними США, Ірану та Англії. Якщо українці вийдуть у фінальну частину ЧС-2022, то зіграють перший матч з американцями.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня. Для збірної України це може бути друга в історії участь у мундіалі. Перший і поки що єдиний раз українці грали на чемпіонаті світу у 2006 році. Тоді під керівництвом Олега Блохіна їм вдалося вийти до чвертьфіналу і поступилися італійцям, які в результаті виграли чемпіонат.