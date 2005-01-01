Німецький готель після закриття передав своє майно двом українським лікарням

Власники готелю повідомили, що зробили таким чином подарунок до Різдва

СуспільствоВолодимир Пиріг, 25 грудня17032

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Подружжя власників готелю із західнонімецького Герфорда вирішило перед Різдвом зробити подарунок українським лікарням. Готель у західнонімецькому Герфорді (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія) перед Різдвом 2017 року закрився після 23 років діяльності.

Власники закладу, подружжя Гайке та Кай Польманн, вирішили передати інвентар готелю двом українським шпиталям, де лікують постраждалих від бойових дій на Донбасі, повідомила «Німецька хвиля» з посиланям на місцеву газету Neue Westfälische.

В організації транспортування допомагало об'єднання Brückenschlag Ukraine («Наведення мостів з Україною»).

«Ми прожили непростий (для бізнесу) рік, але отримали значну підтримку наших клієнтів. Тому хотіли б також зробити щось значуще, тож подумали про допомогу Україні. Меблів нам не шкода, а от за гостями сумуватимемо», – каже Гайке Польманн.

Нерухомість подружжя втратило у суперечці із банком після проведення примусового аукціону.

Подарунок від Польманнів вантажівкою вже відправили до України: це 130 стільців, 60 столів, 50 ліжок та матрасів, 40 шаф, а також білизна та промислові пральні машини. До слова, елегантні меблі, придбані готелем 1997 року, досі перебувають у чудовому стані.

При цьому які саме шпиталі отримають допомогу у публікації не вказано.

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