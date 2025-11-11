Варіантів занадто багато: як правильно писати – «нізвідки», «ні звідки» чи «ні з відки»
Правопис прислівників часто викликає труднощі під час їхнього написання. Так і зі словом «нізвідки». Зʼясуємо, як правильно його писати і чому.
«Нізвíдки» є прислівником, утвореним з частки ні та займенника. Він пишеться разом.
«Нізвідки» означає «ні з якого місця», «ні з якого боку».
Щось я вже нізвíдки листів не маю (Леся Українка).
У нас же допомоги нізвíдки нема (Федір Бурлака).
Водночас у тлумачному словнику зазначається, що прислівник «нíзвідки» може означати «немає такого місця (де можна було б щось узяти, дістати і т. ін.)». У цьому випадку наголос падає на перший склад.
Він ясно розумів, що порятунку вже чекати нíзвідки (Дмитро Ткач).
Стільки навколо неї товчеться всілякого народу, що нíзвідки взятися бажанню хоча б мигцем глянути, чим живе якийсь там сухар і нечема (Юрій Шовкопляс).