Турист не очікує допомоги нізвідки і самостійно шукає дорогу

Правопис прислівників часто викликає труднощі під час їхнього написання. Так і зі словом «нізвідки». Зʼясуємо, як правильно його писати і чому.

«Нізвíдки» є прислівником, утвореним з частки ні та займенника. Він пишеться разом.

«Нізвідки» означає «ні з якого місця», «ні з якого боку».

Щось я вже нізвíдки листів не маю (Леся Українка).

У нас же допомоги нізвíдки нема (Федір Бурлака).

Водночас у тлумачному словнику зазначається, що прислівник «нíзвідки» може означати «немає такого місця (де можна було б щось узяти, дістати і т. ін.)». У цьому випадку наголос падає на перший склад.

Він ясно розумів, що порятунку вже чекати нíзвідки (Дмитро Ткач).

Стільки навколо неї товчеться всілякого народу, що нíзвідки взятися бажанню хоча б мигцем глянути, чим живе якийсь там сухар і нечема (Юрій Шовкопляс).