Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня 2023 року єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт*год у рамках першого етапу корегування цін. Про це пізно ввечері в п’ятницю, 26 травня, повідомило видання «Енергореформа», яким керують журналісти агенції «Інтерфакс-Україна».

Окрім того, що регулятор пропонує удвічі підняти тариф на електроенергію, він також просить уряд встановити на неї єдину ціну, тобто скасувати диверсифікацію за обсягами споживання. Лист підписав тимчасовий виконувач обов’язків голови НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Як зазначається у листі, запровадження таких змін дозволить покращити фінансові показники «Енергоатому» й «Укргідроенерго», адже саме за їхній рахунок покривається різниця в ринковій ціні електроенергії, що становить зараз приблизно 6 грн/кВт*год, та тарифами для населення.

Як зазначає «Енергореформа» з посиланням на свої джерела, Кабмін розглядатиме цю пропозицію і, найімовірніше, підтримає її на своєму засіданні найближчим часом.

Нагадаємо, наразі тариф на електроенергію для населення становить 1,44 грн/кВт*год при місячному споживанні до 250 кВт*год, і 1,68 грн/кВт*год при споживанні більших обсягів. Також тариф 1,68 грн/кВт*год незалежно від обсягу споживання встановлений для колективних побутових споживачів, а ще він діє в багатоквартирних житлових будинках за використання електроенергії для технічних цілей (наприклад, для роботи ліфтів, освітлення сходових кліток, роботу домофонів, індивідуальних теплових пунктів тощо).

Нагадаємо, що в Україні діє закон, який забороняє підвищувати тарифи на комунальні послуги на час воєнного стану і впродовж шести місяців після його скасування. В перелік таких послуг входять газ, теплопостачання, а також холодна й гаряча вода. Електроенергія до цього списку не входить.