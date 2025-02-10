Персонажі фільму «Бруталіст» отримали угорський акцент за допомогою ШІ

Американська кіноакадемія може змінити правила для номінантів на «Оскар». Ведеться дискусія про те, чи варто картинам, які претендують на премію кіноакадемії попереджати про використання ШІ.

Нагадаємо, фільм «Бруталіст», який має десять номінацій, опинився в центрі скандалу через використання штучного інтелекту для надання мові акторів потрібного акценту. Також ШІ використовували й інші фільми, випущені минулого року. Тож Американська академія кіномистецтва розглядає можливість запровадження нових правил розкриття інформації про цю технологію, повідомляє Variety.

Річ у тому, що штучний інтелект допоміг зробити акторам угорський акцент, як того вимагає сюжет картини. Крім того, нейромережу Midjourney використали для створення візуальних ефектів.

Використання ШІ у кінопродукції стало предметом гострих дискусій після страйку голлівудських сценаристів та акторів, які виступили проти широкого застосування штучного інтелекту. Експерти вважають, що використання ШІ у «Бруталісті» може суттєво знизити шанси фільму на отримання «Оскара», особливо акторських для Броуді та Джонсон.

За інформацією Variety, наразі Академія пропонує необов’язкову форму розкриття інформації щодо використання штучного інтелекту. Але водночас розглядається питання зробити це обов’язковим. Зараз фахівці кіноіндустрії досліджують, як використовується штучний інтелект на кожному етапі виробництва. Правила, за якими діятиме «Оскар 2026», мають бути опубліковані у квітні.