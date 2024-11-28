Норвегія продовжила дію програми до 2030 року

Уряд Норвегії розширив Програму підтримки Нансена для України, продовживши її ще на три роки. Згідно з планом, в межах програми у 2025 році Україна отримає 3 млрд євро допомоги, повідомили у пресслужбі норвезького уряду у четвер, 28 листопада.

Так, у 2025 році Норвегія надасть 35 млрд норвезьких крон на підтримку України. За даними норвезького уряду, гроші спрямують у ті сфери, де вони будуть найбільше потрібні – зокрема, на підтримку ВПК та енергетики України. Зазначається, що на військово-промисловий комплекс України Норвегія планує виділити 1,9 млрд євро, а 1,1 млрд – на гуманітарну та цивільну підтримку.

Програму підтримки Нансена продовжили до 2030 року, а також збільшили загальний обсяг фінансування. Загалом обсяг фінансування програми збільшать на 154,5 млрд норвезьких крон (13,24 млрд євро).

«Норвегія залишається непохитною у своїй підтримці України. Для України дуже важливо, щоб наша підтримка була стійкою протягом багатьох років і щоб за нею стояла широка політична згода. Ми хочемо, щоб український народ знав, що підтримка Норвегії триватиме», – повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьорре.

Нагадаємо, 26 листопада Норвегія повідомила про виділення 4,5 млн доларів на підтримку ініціативи «Зерно з України», в межах якої Україна експортує зерно країнам, де є продовольча криза. У норвезькому уряді також зауважили, що раніше країна вже виділила приблизно 9 млн доларів на підтримку цієї гуманітарної ініціативи.