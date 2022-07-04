Фільм можна подивитись на стрімінговій платформі Netflix

Польський фестиваль «Любуське кіноліто» (Lubuskie Lato Filmowe), який проходив у Лаґуві оголосив переможців. Найкращим фільмом була названа кримінальна драма «Носоріг» Олега Сенцова. Стрічка отримала Гран-прі фестивалю «Золоте гроно».

Фестиваль було засновано в 1969 році і це був єдиний фестиваль польських художніх фільмів у країні. А з 1990 року він фокусується на кінематографі країн колишнього СРСР.

Режисер не зміг бти присутнім на фестивалі. Він, як і виконавець головної ролі Сергій Філімонов, перебуває на фронті у лавах ЗСУ. Проте Сенцов звернувся до фестивальної публіки з відеозверненням.

«Я особисто, і весь український народ, дуже вдячний за підтримку поляків, які виявилися нашими справжніми братами та сестрами, які підтримують нас у цю важку годину, коли у нас є такий потужний ворог. З такими друзями ми обов’язково переможемо!… Я був дуже радий дізнатися, що наш фільм “Носоріг” переміг на фестивалі в Лаґуві... Я там був зі своїм першим фільмом “Гамер”, який отримав спеціальний приз, але зараз “Носоріг” отримав головну нагороду і для мене це дуже приємно, тому що на цьому проекті працювало багато людей з Польщі. Наприклад, оператор фільму, мій друг Богуміл Годфрейув, без якого цей фільм ніколи не був би таким. Ще один мій друг Даріуш Яблонський, без якого цей фільм ніколи б не стався… Я дуже вдячний всім за допомогу у створенні фільму… Я сподіваюсь, що ми переможемо, мені вдасться вижити, я буду знімати кіно і ще до вас приїду», – сказав у своєму зверненні режисер та сценарист стрічки Олег Сенцов

«Носоріг» є другою повнометражною роботою Олега Сенцова. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг (Сергій Філімонов) потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Світова прем’єра фільму відбулася на 78-му Венеційському кінофестивалі в офіційній конкурсній програмі «Горизонти», українська – на Київському тижні критики.

Стрічка Сенцова була визнана найкращою на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а перемогу у номінації «Найкращий актор» отримав виконавець головної ролі Сергій Філімонов. Також Філімонов був визнаний найкращим актором на Міжнародному кінофестивалі у Батумі.

Онлайн-прем’єра фільму відбулася на стрімінговій платформі Netflix. «Носоріг» став одним із небагатьох українських фільмів, який потрапив у колекцію стримінгу. Окрім Netflix, стрічка також була куплена для показу у Великобританії, Франції, Італії та інших країнах світу. Телевізійна прем‘єра фільму Сенцова запланована на німецько-французькому телеканалі ZDF/ARTE.

Зйомки «Носорога» проходили в Кривому Розі, Львові та Києві й завершилися в грудні 2020 року. Фільм створений у копродукції України, Польщі та Німеччини. Українську сторону виробництва представляють продюсер Денис Іванов («Артхаус Трафік») та Олег Сенцов («Край Кінема»). Польські співпродюсери – Даріуш Яблонський, Віолетта Камінська, Ізабела Войчік (Apple Film Production).