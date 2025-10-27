Тема чарів завжди була однією з найбільш популярних у кінематографі, адже як і в реальності, так і у кіно глядачам хочеться вірити в магію. ZAXID.NET пропонує добірку старих серіалів про відьом і чаклунів, які затягують із першої серії.

«Всі жінки – відьми» (1998-2006)

Charmed

Троє сестер Галлівел після смерті бабусі починають жити разом у родинному будинку. Дівчата не підозрюють, що вони відьми, однак магія оточує їх буквально всюди. Згодом вони стають могутніми чародійками, які борються зі всесвітнім злом.

«Баффі – переможниця вампірів» (1997-2003)

Buffy the Vampire Slayer

Старшокласниця Баффі Саммерс переїжджає з Лос-Анджелеса в Саннідейл. Баффі – не проста школярка, а обрана, якій судилося битися з демонами, вампірами та іншим злом. Разом зі шкільним бібліотекарем Рупертом Джайлзом, який виявляється її особистим доглядачем, дівчина перетворюється у справжню винищувачку вампірів.

«Сабріна – юна відьма»

Sabrina, the Teenage Witch

У день 16-річчя звичайна дівчина Сабріна Спеллман дізнається, що вона відьма, а її кіт Салем – чаклун. Тітки Гільда та Зельда починають вчити Сабріну користуватися магією, проте дівчина ще не знає всіх правил відьомського життя, тому постійно вплутується в кумедні пригоди.

«Чи боїшся ти темряви?» (1990-2000)

Are You Afraid of the Dark?

Група підлітків під назвою «Товариство опівнічників» щотижня вночі збирається в таємному місці в лісі біля багаття, і по черзі розповідають одне одному страшні історії. Розповіді дітей моторошні, але з гумором. Основні теми «жахалок» – будинки з привидами, містичні злочинці та монстри, які живуть поряд.

«Надприродне» (2005-2020)

Supernatural

Бувши ще дітьми, брати Сем та Дін Вінчестери стали свідками трагічної смерті матері, яку вбило щось надприродне. Їхній батько взявся виховувати синів сам, навчаючи основ боротьби з надприродним, паралельно займаючись пошуками вбивці дружини. Через роки брати продовжують справу свого батька, стаючи мисливцями на демонів, злих духів, перевертнів та інших містичних монстрів.

«Таємне коло» (2011-2012)

The Secret Circle

16-річна Кессі Блейк була звичайною дівчиною-підлітком, допоки її мати Амелія не померла на пожежі. Кессі разом із бабусею Джейн вирішує переїхати до тихого містечка Ченнс Гарбор у штат Вашингтон. З того часу в Кессі починаються пригоди – вона та пʼять підлітків дізнаються про свої надприродні здібності.