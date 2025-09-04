Осінь – ідеальний час для затишних домашніх вечорів під улюблені серіали, які сповненні драм та непередбачуваних сюжетних поворотів. ZAXID.NET пропонує добірку серіалів для довгих осінніх вечорів. Тут є і маленькі містечка з їхніми секретами, і міцна дружба, і родинні перипетії, і навіть трохи магії.

«Дівчата Гілмор»

Gilmore Girls

Донька Лорелай Гілмор, Рорі, вступає до дуже престижної і дорогої підготовчої школи. Лорелай не дуже ладнає зі своїми батьками, але через дороге навчання доньки вона змушена просити їх про допомогу. Впродовж серіалу мама та донька вчаться розуміти одна одну. Втім Лорелай наробила в своєму житті чимало помилок і тепер старається, щоб дочка не пішла її шляхом.

«Відчайдушні домогосподарки» (2004-2012)

Desperate Housewives

Події серіалу відбуваються у місті Вістерія Лейн. Головні героїні – Сьюзен, Габріель, Брі, Лінетт та Еді - стикаються з різноманітними викликами та перешкодами у своєму житті, серед яких сімейні проблеми та таємниці, карʼєрні амбіції, стосунки з чоловіками та друзями, секрети минулого.

«Кохання вдівця» (2002-2006)

Everwood

Милосердний і зворушливий серіал про нейрохірурга Ендрю Браун, який після смерті дружини переїжджає з дітьми в маленьке містечко Евервуд у Колорадо. Тепер він самостійно виховує дітей, але переїзд загострює й без того непрості стосунки між Ендрю та його сином-підлітком. Рішенням зайнятися приватною практикою Ендрю налаштовує проти себе єдиного міського лікаря.

«Всі жінки – відьми» (1998-2006)

Charmed

Троє сестер Галлівел після смерті бабусі починають жити разом у родинному будинку. Дівчата не підозрюють, що вони відьми, однак магія оточує їх буквально всюди. Згодом вони стають могутніми чародійками, які борються зі всесвітнім злом.

«Щоденники вампіра» (2009-2017)

The Vampire Diaries

Події серіалу відбуваються в містечку Містик Фолс, де перетинаються вампіри, відьми та люди. Серіал починається із закоханості вампіра Стефана у молоду дівчину Єлену, однак з появою його брата Деймона змінюється не лише життя пари, а й всього містечка.

«Велика маленька брехня» (2017-2019)

Big Little Lies

Драматичний і темний серіал розповідає історію пʼятьох жінок. Їх обʼєднує загадкове вбивство, що сталося під час благодійного балу в школі.