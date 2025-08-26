26 серпня відомий голлівудський актор Маколей Калкін святкує 45 років. Українські глядачі точно знайомі з ним із дитинства, адже складно знайти дитину 90-х, яка не бачила чудову історію про маленького хлопчика Кевіна МакКалістера, який на Різдво двічі залишився «Сам удома» і боровся з грабіжниками. Перевершити цю роль Калкіну так і не вдалось, однак у той час він знявся в низці інших комедій та драм. І якщо ви їх іще не бачили – ZAXID.NET радить звернути на них увагу.

«Сам у дома» (1990)

Home Alone

Почнімо з класики – найвідомішої ролі Маколея Калкіна. Напередодні Різдва родина МакКалістерів збирається у подорож із Чикаґо в Париж, однак у поспіху забуває найменшого сина Кевіна самого вдома. Доки родина це усвідомлює і намагається у свята знайти спосіб повернутися в США, на Кевіна чекають дорослі пригоди – захист власного дому від грабіжників. У 1992 році вийшла друга частина – «Сам у дома: загублений у Нью-Йорку», загальний сюжет якої повторює оригінальний фільм.

«Багатенький Річі» (1994)

Richie Rich

Річі Річ (Маколей Калкін) народився в родині багатих батьків. У нього є все, що може захотіти дитина його віку, – власні американські гірки, можливість кататися по місту на елітних авто і власний McDonald's в окремій кімнаті. Але у нього немає друзів. Під час однієї з прогулянок містом Річі познайомився зі звичайними дітьми з вулиці і запросив до себе в гості. Англійська королева запрошує подружжя Річ на чай, але маленький Річі залишається вдома, очікуючи друзів. Через бомбу в літаку його батьки залишаються в рятувальній шлюпці посеред відкритого моря. Тож Річі доводиться взяти на себе управління всією імперією.

«Хороший син» (1993)

The Good Son

Марк переживає смерть матері від раку. Його батько їде у відрядження, а сина залишає в родини брата, де хлопцю доводиться потоваришувати з двоюрідним братом-ровесником Генрі (Маколей Калкін). Жорстокі ігри підштовхують Марка думати про неврівноваженість кузена: Генрі вбив собаку, кинув ляльку, яка призвела до аварії. Згодом Марк чує від Генрі, що його мати скоро помре, і намагається захистити тітку. Зрештою їй доведеться обрати, кого врятувати – сина чи племінника.

«Дядечко Бак» (1989)

Uncle Buck

Душевна комедія про ледачого, доброзичливого дядечка-холостяка, якого родичі просять подбати про племінників під час сімейної кризи їхніх батьків. До дядька Бака ті звернулися від відчаю: більше залишити дітей немає з ким. Маколей Калкін зіграв Майлза Рассела – одного з дітей, із яким дядечку Баку доведеться потоваришувати.

«Як упоратися з батьком» (1994)

Getting Even with Dad

10-річний хлопчик Тім (Маколей Калкін) живе з батьком після того, як його мати померла. Батько Тіма працює у місцевому музеї, але постійно зайнятий. Одного дня під час візиту до банку він випадково стає свідком пограбування. Грабіжники викрадають велику кількість грошей, але Тім вирішує допомогти батьку їх схопити.

«Моя дочка» (1991)

My Girl

Дія фільму відбувається влітку 1972 року. Вейд Сальтенфусс – 11-річна дівчинка з хлоп’ячим характером. Її батько Гаррі – незграбний вдівець, який не розуміє доньку та ігнорує її. Найкращим другом дівчинки є Томас Дж. Сеннет (Маколей Калкін). Їхні літні пригоди вводять Вейд у світ підліткового віку. Однак все не так просто, і дівчинці доводиться швидко дорослішати та долати складні стосунки з батьком.