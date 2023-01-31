компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26

Із березня «Нова пошта» запускає власну авіакомпанію Supernova Airlines для перевезення посилок до країн ЄС. Про це в інтерв’ю Forbes повідомили співвласники «Нової пошти».

Зазначається, що компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років, які взяла у лізинг в Expedition Aviation із ОАЕ.

За словами Вʼячеслава Климова, запуск авіакомпанії дозволить доставляти міжнародні посилки швидше, а також контролювати всю логістику доставки.

«Відтепер компанія не залежатиме від фрахту вільного місця в літаках інших компаній Власні літаки дадуть НП необхідну їй операційну гнучкість, надійність і зменшену собівартість», – розповів партнер консалтингової компанії «3e Consultants» Олег Каленський.

АН-26 перевозитимуть вантажі лише всередині Європи й базуватимуться в Польщі до закінчення війни. Ймовірно, їхній логістичний центр буде у Жешуві й така база, за його словами власників, дасть змогу НП обслуговувати майже всю Європу. До цієї бази посилки з України доставлятимуть автотранспортом. закінчення війни літаки доставлятимуть вантажі в аеропорти «Бориспіль» і «Львів».

«Нова Пошта» також домовляється про оренду ще двох літаків, які зможуть виконувати далекомагістральні рейси – з США та Китаю.

Зазначимо, що з 2019 року «Нова Пошта» всередині країни почала доправляти посилки літаком Ан-26. Доставка працювала в тестовому режимі, проте під час карантину 2020 року від цієї послуги вирішили відмовитись.

У 2021 році компанія анонсувала створення власної авіакомпанії, однак її запуск відклали через початок повномастабного вторгнення.