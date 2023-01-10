«Нова пошта» планує відкрити відділення у Румунії, Німеччині та країнах Балтії. Про це у інтерв’ю Liga.net повідомила директорка поштової компанії з управління репутацією Олена Плахова.

За її словами, нові відділення відкриють упродовж 2023 року. Загалом розширення на європейському ринку буде стратегічним вектором компанії у 2023 році.

Також «Нова пошта» планує відновити раніше заморожені проекти, зокрема, будівництво двох сортувальних центрів в Одесі та Києві, й запустити їх у роботу до кінця року. Крім цього, компанія продовжує впроваджувати власну авіакомпанію SuperNova та розширює географію сервісу NPShopping.

Нагадаємо, що торік «Нова пошта» відкрила 18 відділень у Польщі, а на березень анонсувала відкриття відділень у Чехії.