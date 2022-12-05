«Нова пошта» запустила послугу доставки з онлайн-магазинів Чехії. Доставку можна замовити до будь-якого відділення або поштомата «Нової пошти» в Україні, а також кур’єром додому.

Як повідомила прес-служба компанії, українці можуть замовляти товари з чеських онлайн-магазинів, зокрема, з тих, що не мають власної доставки в Україну.

«Українці можуть купувати необхідні товари для дому, одяг популярних брендів та техніку, як-от Starlink, зарядні станції EcoFlow, безпосередньо у чеських онлайн-магазинах, в яких немає прямої доставки в Україну», – йдеться в повідомленні.

Ціна доставки залежить від ваги посилки:

0,5 кг – за 5 доларів (183 грн);

1 кг – 8,50 доларів (311 грн);

1,5 кг – 10 доларів (366 грн);

2 кг – 13,50 доларів (494 грн).

Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті NP Shopping.

Щоб зробити замовлення із доставкою «Новою поштою» з-за кордону необхідно зареєструватися на порталі NP Shopping. В особистому кабінеті ви отримаєте адресу для шопінгу, яку використовуватимете під час купівлі. Далі необхідно обрати інтернет-магазин, замовити товар онлайн, а в рядку доставки вказати отриману через NP Shopping адресу. Після замовлення в особистому кабінеті NP Shopping необхідно зареєструвати трекінг-номер та обрати будь-який спосіб доставки.

Зазначимо, що через NP Shopping українці можуть робити замовлення в онлайн-магазинах США, Італії, Туреччини, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Франціі, Іспанії та Чехії.