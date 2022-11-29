Оформити кредит можна безпосередньо у відділенні «Нової пошти»

«Нова пошта» запустила нову послугу посилки в кредит. В межах послуги клієнт може сплачувати вартість товару можна впродовж року, при цьому продавець товару отримає всю суму коштів одразу, як тільки клієнт отримає її.

Як повідомили у вівторок, 29 листопада, у прес-службі «Нової пошти», якщо клієнт пошти замовляє товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. При цьому продавець отримає гроші одразу, як тільки клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

«Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти". Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта», – йдеться в повідомленні.

Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку «Нової пошти» або у відділенні компанії. За користування кредитом клієнт буде сплачувати щомісяця комісію 2% від загальної суми та річну ставку 0,00001%, тобто сукупна процентна ставка перевищить 24% річних.

«Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн). Щомісячний відсоток буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж – 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн», – пояснили у «Новій пошті».

Щоб скористатися послугою потрібно бути клієнтом «Нової пошти» впродовж останніх шести місяців та мати позитивну кредитну історію. Після замовлення товару на пошті касиру необхідно повідомити, що ви хочете забрати посилку в кредит. Після перевірки документів касир підтвердить послугу.

Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами у будь-якій фінустанові або відділенні «Нової пошти». Також кредит можна погасити достроково.