На фестивалі глядацького кіно «Миколайчук OPEN» відбулось кілька прем’єр українських фільмів. Хочеться сподіватись, що невдовзі вони вийдуть у широкий прокат. І цікаво, що українське кіно не обмежене кількаома відомими назвами.

«Я, Ніна»

Картина «Я, Ніна» (на головному фото) Марисі Нікітюк («Коли падають дерева») заснована на особистому досвіді боротьби з хворобою відомою телеведучої та журналістки Яніни Соколової. У центрі фільму – Ніна Сокіл – успішна телеведуча зі складним характером. В її житті є все, про що тільки можна мріяти, а у центрі – успішна кар’єра. Проте страшна новина в одну мить руйнує все, що здавалось найважливішим. Тепер головним стає перемогти хворобу на навчитися жити у нових обставинах. Чи вистачить у героїні на це сил?

«Я, Ніна»

Про це і йдеться у картині, де тема боротьби та жиги до життя стають головними. Крім того, що ми побачимо на екрані безжальну драму, ми маємо також і дуже красиве кіно. Дивним чином режисерка змогла зробити таку страшну та складну розповідь ще дуже візуальною.

Фільм став відкриттям фестивалю у кільках сенсах цього слова. З одного боку він справді відкрив «Миколайчук Open», а презентувала його знімальна група, зокрема авторка ідеї та продюсерка фільму Яніна Соколова, продюсерка Юлія Сінькевич, режисерка Марися Нікітюк, актори та акторки Ксенія Хижняк, Олексій Тритенко, Максим Панченко та Лілія Нестеренко.

З другого боку він став відкриттям, адже говорили про проект уже досить тривалий час і тим цікавіше було подивитись на результат. Фільм представлений у міжнародному конкурсі кінофестивалю. Переможеця обирають самі глядачі шляхом голосування. У прокат картина вийде вже 7 вересня.

«Злегка прочинені двері»

Українська прем’єра фільму «Злегка прочинені двері» також відбулась за участі творчої команди фільму. Картину представили актори Римма Зюбіна, Анастасія Остреїнова, а також один із режисерів Олександр Биков, який не лише зняв картину разом з Хачатуром Васіляном, але й зіграв головну роль.

«Злегка прочинені двері»

Його герой Петро став жертвою обставин: родина повісила на нього усі можливі хатні справи, проте зовсім не цінує його. Він дбає, щоб життя його близьких та коханої дівчини було легшим та світлішим, проте ніхто не може (і не хоче) цінувати його зусиль. Тоді він вирішує піти добровольцем на фронт. Але наражається на шалений спротив. І на перший план виступає питання: а чи варті вони цієї любові?

Це доволі проста історія, яку знімали ще у 2019 році. Звичайно, зараз, після 24 лютого, картина набула зовсім інших сенсів. Це динамічне та енергійне кіно, до якого можна висувати претензії, але яке вартує подивитись без жодних сумнівів.

«Подвійний іммельман»

Те саме стосується і картини Віри Яковенко. Проте у ньому (на відміну від попереднього фільму) комічні моменти відсутні. В основі сценарію Ірен Роздобутько – реальні події, що трапились у 2014 році. «Подвійний іммельман» здобув Гран Прі Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова».

«Подвійний іммельман»

Літак, що везе гуманітарну допомогу на Донбас, збивають. Члени екіпажу та волонтери, що були на борту, встигають вистрибнути та приземляються на окупованій російськими військами території українського Донбасу. Усі вони потрапляють в різні ситуації та до різних людей. Їм доводиться поодинці вибиратися з території, захопленої ворогом. Водночас мати одного з пілотів вирушає на пошуки сина, щоб викупити його з полону. Це кілька паралельних історій, що завершуються зовсім по різному. Тут є і романтичні лінії, і страшні історії і дуже різне завершення кожної історії.

Чорно-біле кіно про зовсім не чорно-білий світ. У фільмі знімались Лариса Руснак, Олег Щербина, Істан Розумний, Ксенія Баша та інші.

Попереду ще кілька цікавих прем’єр, про які ми так само розповімо.