Жодна із нових мутацій коронавірусу наразі не збільшила можливості його поширення серед людей. Про це йдеться у новому дослідженні науковців.

У своїй роботі науковці дослідили геноми вірусу у близько 46 тис. людей із Covid-19 з 99 країн. Жодна з виявлених мутацій не сприяє швидшому поширенню коронавірусу.

Науковці наголошують, що «потрібно зберігати пильність і продовжувати моніторинг нових мутацій, особливо в міру розгортання вакцин».

Коронавіруси є видом РНК-вірусу, який може розвивати мутації трьома різними шляхами:

копіюючи помилки під час реплікації вірусу;

через взаємодію з іншими вірусами, що інфікують ту саму клітину;

через індукацію системами модифікації РНК господаря, які є частиною імунітету господаря.

Зазвичай, більшість таких мутацій є за своєю суттю нейтральними, але частина може бути сприятливими або згубними для вірусу. Як нейтральні, так і «позитивні» мутації можуть стати більш поширеними, коли вони передаються вірусам-нащадкам.

Наразі дослідники виявили 12 706 мутацій SARS-CoV-2 (вірусу, що викликає хворобу Covid-19).

Дослідники виділили 185 мутацій, які зустрічались щонайменше три рази незалежно від періоду пандемії. Дослідники змоделювали еволюційне дерево вірусу та проаналізували, як кожна мутація ставала чи не ставала більш поширеною. Але жодна з мутацій не підтвердила теорію вчених.

Дослідники застерігають, що найближчим часом через введення вакцин з'явиться новий селективний тиск на вірус, а отже можуть з'явитися і нові мутації.