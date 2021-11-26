Новим президентом Інтерполу обрали Ахмеда Насера аль-Раїсі

Новим президентом Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерпол) обрали Ахмеда Насера аль-Раїсі – генерал-майора з Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє The Guardian.

Голосування за нового президента Інтерполу відбувалось у три тури. Раїсі отримав 68,9% голосів від країн-учасниць організації. Він пробуде на посаді чотири роки.

Попереднім президентом Інтерполу був Кім Чон Ян з Південної Кореї. Ця посада є здебільшого церемоніальною, реальним управлінням організації займається генеральний секретар, яким наразі є Юрген Шток. Раїсі ж буде очолювати Генасамблею та проводити засідання Виконавчого комітету щороку.

Ахмеда Насера аль-Раїсі обрали президентом попри заяви правозахисників та чиновників про те, що генерал з ОАЕ причетний до катувань.

З 2015 року він був генеральним інспектором МВС і наглядав за в'язницями та діяльністю поліції. Колишній очільник прокуратури Англії та Уельсу Девід Калверт-Сміт опублікував доповідь, у якій зробив висновок, що ОАЕ прагнуть неправомірно впливати на Інтерпол.

Відповідно до доповіді, Раїсі наглядав за посиленням репресій проти дисидентів, а також знав про «безперервні тортури та зловживання системи кримінального правосуддя». Крім того, останніми місяцями у Франції та Туреччині подали скарги на Раїсі через можливі випадки катування.

Правозахисники з занепокоєнням відреагували на перемогу генерала з ОАЕ. Так, директор Бахрейнського інституту прав і демократії Саїд Ахмед Альвадаї зазначив, що тепер ніхто не застрахований від зловживань зі сторони Інтерполу та авторитарних режимів.