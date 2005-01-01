Новим спонсором УПЛ стане компанія Škoda

СпортРоман Ганкевич, сьогодні, 12:441910

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Новим спонсором УПЛ стане компанія Škoda
фото Depositphotos
У подальшому Skoda має намір стати титульним спонсором Ліги

Новим спонсором Української прем'єр-ліги (УПЛ) стане компанія Škoda. Про це повідомляє «Футбол NEWS».

Як зазначається, чеський автовиробник підпише контракт на 1,5 роки з можливістю його продовження. Компанія надалі також планує стати титульним спонсором Ліги. Як відомо, «титульний спонсор» у спорті - це головний спонсор, логотип якого друкують на футболках чи іншій формі гравців.

УПЛ відправила пропозицію всім клубам ліги, половина вже погодилася на підписання угоди. За умовами контракту, всі команди отримуватимуть однакову частину грошей від загальної суми, яку поки не розголошують.

На даний момент УПЛ не має титульного спонсора, а в минулому сезоні ним була букмекерська контора Parimatch.

Слід зазначити, що компанія Škoda вже 25 років є головним спонсором чемпіонату світу з хокею. Також автовиробник підтримує кілька футбольних клубів та велогонки.

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