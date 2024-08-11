Роберт Паттінсон знову зіграє Темного лицаря Ґотема у пригодницькому екшні «Бетмен 2», який вийде на великі екрани 1 жовтня 2026 року. Його зйомки розпочнуться у квітні 2025 року на кіностудії Warner Bros. в англійському містечку Лівсден, де також знімали Гаррі Поттера.

Стрічка «Бетмен 2» («The Batman Part II») буде сиквелом детективного екшн-трилера 2022 року «Бетмен», заснованого а коміксах DC, який зняв режисер Метт Рівз. У ньому Брюс Вейн, також відомий як Бетмен, воював з лиходіями Кармайном Фальконе, Освальдом Кобблпотом/Пінгвіном і Едвардом Наштоном/Загадником.

Сюжет сиквела, режисером якого виступає Рівз, тримають у таємниці, але відомо, що разом з Паттінсоном у другому фільмі повернуться Енді Серкіс (Альфред Пенніворт), Джеффрі Райт (Джеймс Ґордон), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот/Пінгвін) та Баррі Кеоган (Стенлі Меркель/Джокер).

На жаль, поки не вдомо, чи у фільмі зніматиметься Зої Кравіц (Селіна Кайл/Жінка-кішка).